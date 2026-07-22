Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι αναζητούν φοιτητική κατοικία

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας, για χιλιάδες οικογένειες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είτε στα υπόλοιπα φοιτητικά κέντρα της χώρας, ξεκινά και η οργάνωση από πλευράς οικογενειών

Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγοι οι γονείς που, εφόσον οι οικονομικές τους δυνατότητες το επιτρέπουν, εξετάζουν αντί της ενοικίασης την αγορά κατοικίας, τόσο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του παιδιού τους όσο και ως μία μακροπρόθεσμη επένδυση. Με αφορμή τη νέα περίοδο φοιτητικών μισθώσεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επαναλαμβάνει τις πάγιες συστάσεις της προς φοιτητές, γονείς και ιδιοκτήτες.

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