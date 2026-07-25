Φοιτητικές κατοικίες: Οι πόλεις με τα ακριβότερα ενοίκια και οι λίγες προσιτές επιλογές

Πού φτάνουν τα ενοίκια σε 21 φοιτητουπόλεις.

Περιορισμένη παραμένει η διαθεσιμότητα κατοικιών και φέτος με τα ζητούμενα μισθώματα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και τη δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύεται σε πολλές φοιτητουπόλεις. Στην «φοιτητική στέγη» καταγράφεται μέση ετήσια αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων κατά περίπου 7% σε σχέση με το 2025, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., με τις οικονομικές επιλογές να περιορίζονται. Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E Real Estates για τις τιμές ενοικίασης σε 21 φοιτητουπόλεις στην περιφέρεια της Ελλάδας.

Ειδικότερα, στις 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, με τη μεσοσταθμική αύξηση να προσεγγίζει το 8%. Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%. Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις παρατηρούνται μικρές αποκλιμακώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική τάση της αγοράς.

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