Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Ποιοι περιορισμοί εφαρμόζονται και πού ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις

Περιβάλλον και φέρουσα ικανότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Μια νέα γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και στην αντοχή των προορισμών επιχειρεί να χαράξει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, που θεσμοθετήθηκε την Παρασκευή. Πέρα από τα νέα όρια για ξενοδοχεία, κλίνες και εκτός σχεδίου επενδύσεις, το κείμενο βάζει στο επίκεντρο το νερό, τις ακτές, τη βιοποικιλότητα, τα απόβλητα και την κλιματική ανθεκτικότητα, επιχειρώντας να συνδέσει πλέον πιο στενά το πού και πόσο μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός με τις πιέσεις που ήδη δέχεται κάθε περιοχή.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, την οποία συνυπογράφει η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη, ουσιαστικά δημιουργεί τον νέο εθνικό «χάρτη» χωροθέτησης του τουρισμού. Το πλαίσιο καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται τουριστικές δραστηριότητες, με την κυβέρνηση να θέτει ως κεντρικό στόχο την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας είναι ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαίος τουριστικός χώρος. Η ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, ο αριθμός των κλινών, η έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός κάθε Δημοτικής Ενότητας χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθούν οι πιέσεις στον χώρο, στο τοπίο και στο περιβάλλον.

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