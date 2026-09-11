Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, στρέφεται στις ΗΠΑ για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Η ισπανική εταιρεία, αξίας 170 δισ. ευρώ, έχει μεταμορφωθεί από την έναρξη της πανδημίας, αυξάνοντας τις πωλήσεις της και μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό καταστημάτων της παγκοσμίως, καθώς δίνει προτεραιότητα σε μεγαλύτερα καταστήματα-ναυαρχίδες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επενδύει η Inditex ως βασική αγορά ανάπτυξης, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Όσκαρ Γκαρσία Μασεϊράς στο Reuters, καθώς η εταιρεία που κατέχει τα Zara ανοίγει νέα καταστήματα και ανακαινίζει τα υπάρχοντα για να προσελκύσει περισσότερους φιλόδοξους αγοραστές.

Ειδικότερα, προβλέπονται εγκαίνια καταστημάτων Zara στο Ντένβερ, το Φοίνιξ και το Πίτσμπουργκ, ενώ η Inditex θα φέρει επίσης το brand πολυτελείας Massimo Dutti και το Bershka -που απευθύνεται στη Gen Z- στη Νέα Υόρκη, έχοντας ήδη λανσάρει και τα δύο στο Μαϊάμι.

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