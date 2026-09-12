Όλα όσα αλλάζουν στα ακίνητα - Ποιοι γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ το 2027

Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Διπλή φορολογική ανάσα φέρνει το 2027 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία και μάλιστα σε περισσότερους μικρούς οικισμούς και τη νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Οι δύο παρεμβάσεις περιορίζουν τις επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, είτε μέσω του μηδενισμού του ΕΝΦΙΑ είτε μέσω χαμηλότερου φόρου για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ.

Οι αλλαγές

Το φορολογικό τοπίο αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με την ενεργοποίηση δύο ρυθμίσεων που ενσωματώθηκαν στο πακέτο της ΔΕΘ:

1. ΕΝΦΙΑ: Χωρίς ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους θα βρεθούν από το 2027 περισσότεροι από 592.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς διευρύνεται ο χάρτης των μικρών οικισμών στους οποίους ο φόρος μηδενίζεται. Το πληθυσμιακό όριο ανεβαίνει στους 2.000 κατοίκους, από 1.500 που ίσχυε προηγουμένως, ενώ ειδικά στη Δυτική Μακεδονία ο πήχης τοποθετείται στους 2.200 κατοίκους. Με τη διεύρυνση του μέτρου, στην περίμετρο της απαλλαγής προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες, με το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται σε 8 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

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