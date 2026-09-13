Πωλείται σπίτι για ένα ευρώ - Ποια είναι η «παγίδα»

Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το σπίτι, αλλά το πόσο προετοιμασμένοι είναι οι αγοραστές για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν την απόκτησή του για το συμβολικό ποσό

Υπάρχουν σπίτια που πωλούνται έναντι ενός ευρώ στην Ιταλία. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουν τη σχετική αγγελία υποθέτουν ότι είναι απάτη, αλλά σε ορισμένα χωριά και ειδικά στη Σικελία, αυτή η τιμή είναι πραγματική. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το σπίτι, αλλά το πόσο προετοιμασμένοι είναι οι αγοραστές για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν την απόκτησή του για το συμβολικό ποσό.

Ειδικότερα, οι ιταλικές πόλεις έχουν στραφεί σε μια πρωτόγνωρη στρατηγική για να αντιστρέψουν δεκαετίες δημογραφικής συρρίκνωσης: Πωλούν εγκαταλελειμμένα ακίνητα για ένα ευρώ, μια ευτελής τιμή ώστε να προσελκύσει αγοραστές που είναι πρόθυμοι να δώσουν νέα πνοή σε ετοιμόρροπες κατασκευές, που με μερικά έργα αναβάθμισης θα «λάμψουν» μέσα σε σπάνιους τόπους.

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