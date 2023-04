Βίντεο δείχνει τις φράουλες σε μικροσκόπιο και στοιχειώνει τα όνειρά σου

Νόμιζες ότι σήμερα θα ήταν μία καλή μέρα; Συγγνώμη, ήρθαμε για να τη χαλάσουμε

Ωραίες οι φράουλες, ε; Νόστιμες, γλυκιές, μυρίζουν όμορφα και, σε μπολ με ζάχαρη, σου θυμίζουν τα παιδικά σου χρόνια, στο σπίτι της γιαγιάς. Ε, τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξεις γνώμη και να έχεις εφιάλτες.



«Γιατί εφιάλτες;», θα αναρωτιέσαι. Επειδή το παρακάτω βίντεο δείχνει όλα τα μικροσκοπικά έντομα που βρίσκονται στο εσωτερικό του χαριτωμένου, κατά τα άλλα φρούτου. Δες το βίντεο παρακάτω.

Are you having a good day today?



I'm sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK