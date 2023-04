Γρίπη περιόδου: Τι είναι και πώς να αντιμετωπίσεις τα συμπτώματα

Αν έχεις καταρροή, κόκκινα μάτια, ζαλάδα κι άλλα συμπτώματα που θυμίζουν περισσότερο γρίπη παρά περίοδο, τότε αυτό το άρθρο γράφτηκε για σένα

Μπορεί να μην έχει κλινική διάγνωση, αλλά αν το βιώνεις, η καθημερινότητά σου γίνεται σίγουρα δύσκολη τουλάχιστον μέχρι και δύο εβδομάδες, πριν σου έρθει η περίοδος.

Μιλάμε φυσικά για τα συμπτώματα που θυμίζουν γρίπη αλλά δεν είναι, όπως είναι η καταρροή και η κόπωση. Αυτό που σου συμβαίνει είναι γνωστό ως "period flu", που μεταφράζεται ως «γρίπη περιόδου» και σε κάνει να αισθάνεσαι κάτι παραπάνω από χάλια. Εμφανίζεται δύο εβδομάδες πριν την περίοδό σου και είναι ένας τύπος προεμμηνορροϊκού συνδρόμου.

Δεν πρόκειται για πραγματική διάγνωση, καθώς δεν είναι «μια ιογενής ασθένεια όπως η γρίπη, και στην πραγματικότητα, δεν είναι ιατρική διάγνωση, αλλά ένας όρος που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα και αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα σωματικών συμπτωμάτων που μοιάζουν με γρίπη, τα οποία αντιμετωπίζουν ορισμένες γυναίκες στην προεμμηνορροϊκή φάση του κύκλου τους», δηλώνει η γυναικολόγος και συνιδρύτρια της Girlology, μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τη βελτίωση της υγείας των γυανικών, με έδρα το Greenville της Νότιας Καρολίνας, Dr. Holmes.

Οι περισσότερες γυναίκες εμφανίζουν κάποια συμπτώματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, ευαισθησία στο στήθος, εναλλαγές της διάθεσης, ακμή. Πολύ απλά, «η γρίπη περιόδου είναι μια πολύ κακή εκδοχή του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου». Τα περισσότερα συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου διαρκούν από τρεις έως επτά ημέρες, το μέγιστο.

