Η στάση ύπνου που διώχνει τις αϋπνίες και το ροχαλητό, έρχεται από τη NASA

Δεν χρειάζεται να πας στο διάστημα για να κοιμηθείς σαν αστροναύτης!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που κατάφερες να κοιμηθείς σαν μωρό, κλείνοντας ένα απολαυστικό 8ωρο ύπνου; Αν δεν μπορείς να θυμηθείς, οι ειδικοί σού προτείνουν να υιοθετήσεις μία συγκεκριμένη στάση ύπνου, που δεν υπόσχεται να βελτιώσει μόνο τη συνολική ποιότητα του ύπνου σου, αλλά και να καταπολεμήσει συμπτώματα όπως της αρθρίτιδας, της αϋπνίας, του ροχαλητού, της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της κακής κυκλοφορίας του αίματος.

Οι ειδικοί ύπνου του Opera Beds λένε πως η στάση γνωστή ως "zero-gravity" μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό μας, τα οποία οι περισσότεροι αγνοούμε. Για την ακρίβεια, είναι η καλύτερη στάση για να αποκοιμηθείς καθώς υπόσχεται να σου προσφέρει την πολυπόθητη χαλάρωση και επανεργοποίηση του οργανισμού.

«Η zero- gravity είναι μια ουδέτερη στάση που επιτυγχάνεται όταν ξαπλώνεις ανάσκελα και σηκώνεις το κεφάλι και τα πόδια σου ελαφρώς πάνω από το επίπεδο της καρδιάς ώστε η σπονδυλική σου στήλη να είναι ευθυγραμμισμένη. Με αυτόν τον τρόπο, μετριάζεις την πίεση του σώματος», σύμφωνα με το Opera Beds.

