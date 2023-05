«Η καθιστική ζωή είναι το νέο κάπνισμα» - Όλοι οι τρόποι που επηρεάζει το σώμα σου

Πολλές είναι οι έρευνες που συνδέουν την κακή υγεία με την καθιστική ζωή. Πόσο μεγάλος είναι τελικά ο κίνδυνος και πώς μπορεί να σωθεί η κατάσταση με την άσκηση;

Τα τελευταία χρόνια, έχεις πέσει σίγουρα πάνω σε ένα άρθρο που ισχυρίζεται ότι η πολύωρη καθιστική ζωή είναι το «νέο κάπνισμα». Παρόλο που στην ουσία κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού τελικά είναι πολύ πιο εύκολο να ζήσεις χωρίς τσιγάρο, μπορούμε να πούμε ότι η σχέση μας με την καρέκλα, έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις.

Μέχρι ποιον βαθμό θεωρείται τελικά ok το να κάθεσαι, κάθε πότε πρέπει να πας για έναν μικρό περίπατο και κατά πόσο βοηθούν οι μπάλες γυμναστικής; Πρώτα από όλα, η καθιστική ζωή συνοδευόταν από πάντα με κινδύνους για τη συνολική σου ευεξία. Μία από τις πρώτες έρευνες πάνω σε αυτή τη σύνδεση, είχε γίνει το 1950 όταν οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι οδηγοί σε διώροφα λεωφορεία ήταν δύο φορές πιο πιθανό να πάθουν καρδιακή προσβολή συγκριτικά με τους συναδέλφους τους.

Από τότε, πολλές έρευνες βρίσκουν έντονες συνδέσεις ανάμεσα στον καθιστικό τρόπο ζωής και μια σειρά από παθήσεις με μια μελέτη του 2013 να καταλήγει πως:

Τα προβλήματα που προκαλούνται από την υπερβολική καθιστική ζωή, είναι κυρίως στάσης και καρδιομεταβολικά. Μπορείς να μετριάσεις κάπως το πρώτο πρόβλημα, κάνοντας για παράδειγμα, διατάσεις και καθίσματα ενώ δουλεύεις. Όσο για τα καρδιομεταβολικά, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει δραστικά το πρόβλημα.

«Μπορεί να είσαι πολύ ενεργητικός αλλά αυτό δεν σε προστατεύει από την καθιστική ζωή», εξηγεί η καθηγήτρια φυσικής δραστηριότητας στο Swansea University, Kelly Mackintosh, συμπληρώνοντας: «Το να κάθεσαι για ώρες, σφίγγει τους μυς και τους τένοντές σου με αποτέλεσμα πολλές φορές να παθαίνεις το σύνδρομο της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε μάλιστα σύνδεση ανάμεσα στην καθιστική ζωή και μια σειρά από προβλήματα στους γοφούς μας που οδηγούν με τη σειρά τους, σε άλλες μορφές μυοσκελετικού πόνου αλλά και σε πόνο στο αυχενικό.

Όταν το κάνεις για πολύ καιρό, ο μεταβολισμός σου επιβραδύνει, η κυκλοφορία του αίματος είναι περιορισμένη ενώ είναι σαν να απενεργοποιείς τους μεγαλύτερους μυς του σώματός σου. Όλα αυτά φυσικά οδηγούν σε αυξημένη περιφέρεια της μέσης αλλά και σε μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσεις διαβήτη.

