7 επιλογές που σε κρατούν πίσω στη ζωή σου και θα μετανιώσεις σε λίγα χρόνια

«Αν μόνο…»: Αυτές οι δύο λέξεις μαζί δημιουργούν μία από τις πιο λυπηρές φράσεις στην ελληνική γλώσσα

Φαντάσου το εξής: Σε δέκα χρόνια από σήμερα, κάθεσαι μόνος και κοιτάς πίσω στον χρόνο. Τι θα ένιωθες αν συνειδητοποιούσες ότι ο χρόνος πέρασε, και οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής σου έμειναν ανεκπλήρωτες; Ότι άφησες τις μικρές, καθημερινές επιλογές να σε οδηγήσουν σε έναν δρόμο γεμάτο με απωθημένα και «αν»;

Οι λέξεις «αν μόνο…» δεν σχηματίζουν απλώς μια φράση. Είναι ο θλιβερός ήχος μιας χαμένης ευκαιρίας. Είναι το βάρος των ευκαιριών που ήσουν πολύ απασχολημένος για να προσέξεις, και των σωστών αποφάσεων που νόμιζες ότι «έχεις χρόνο» να πάρεις. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες, ύπουλες επιλογές που κάνεις σήμερα, συχνά εν αγνοία σου, οι οποίες θα σου κοστίσουν την ψυχική σου ηρεμία σε μια δεκαετία. Ήρθε η ώρα να σταματήσεις να χτίζεις τη ζωή σου πάνω σε μελλοντικές μεταμέλειες.

7 επιλογές που σε κρατούν πίσω στη ζωή

Να αφήνεις άλλους να σου λένε πόσο αξίζεις

Συχνά ξεχνάς ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σε κρίνουν με βάση εμπειρίες από τη δική τους ζωή που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με εσένα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να υποθέσει πράγματα για εσένα λόγω μιας δυσάρεστης παρελθοντικής εμπειρίας που είχε με κάποιον άλλο που σου μοιάζει κάπως. Επομένως, το να βασίζεις οποιοδήποτε μέρος της αυτοεκτίμησής σου σε αυτό που σκέφτονται, σε βάζει σε αβεβαιότητα — είσαι κυριολεκτικά στο έλεος της αναξιόπιστης, προκατειλημμένης οπτικής τους. Η ουσία είναι ότι: Ποτέ δεν θα βρεις την αξία σου σε έναν άλλο άνθρωπο ή στις απόψεις του. Τη βρίσκεις μέσα σου, και τότε θα προσελκύσεις εκείνους που είναι άξιοι της ενέργειάς σου.

Να είσαι πολύ απασχολημένος στο να εντυπωσιάζεις τους άλλους

Σε δέκα χρόνια δεν θα έχει σημασία τι παπούτσια φόρεσες σήμερα, πώς ήταν τα μαλλιά σου ή τι μάρκα ρούχα φορούσες. Αυτό που θα μετρήσει είναι πώς έζησες, πώς αγάπησες, και τι έμαθες στην πορεία. Επομένως, προσπάθησε να είσαι αληθινός. Αν θέλεις να εντυπωσιάσεις κάποιον, εντυπωσίασε τον εαυτό σου κάνοντας πρόοδο σε κάτι για το οποίο είσαι πραγματικά περήφανος. Απλά δείξε στον εαυτό σου ότι μπορείς να αναπτυχθείς και να γίνεις καλύτερος. Στο τέλος, είναι μόνο εσύ εναντίον του εαυτού σου.

Να αφήνεις την αβεβαιότητα να σε σταματά

Πρέπει να «αγκαλιάσεις» την αβεβαιότητα, γιατί μερικά από τα πιο απίστευτα κεφάλαια της ζωής σου δεν θα έχουν έναν τίτλο με τον οποίο νιώθεις πάντα άνετα. Για να ζήσεις πραγματικά, πρέπει να ξέρεις ότι σηκώνεσαι και παίρνεις αυτό το ρίσκο, και να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου να το πάρει. Αν δεν το κάνεις, ποτέ δεν θα μάθεις τίποτα με σιγουριά, και από πολλές απόψεις αυτή η άγνοια θα είναι χειρότερη από το να διαπιστώσεις ότι η υποψία σου ήταν λανθασμένη. Στη ζωή μπορείς να είσαι άνετος ή γενναίος, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα.

Να εστιάζεις σε αποτυχίες αντί για τις παρούσες ευκαιρίες

Είναι αλήθεια, έχεις αποτύχει και έχεις πληγωθεί στο παρελθόν. Σε όλους συμβαίνει. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι έχεις αγαπήσει και σε έχουν αγαπήσει. Ότι ρίσκαρες και έλαβες. Ότι μεγάλωσες όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε σοφία. Είναι καλύτερο να έχεις μια ζωή γεμάτη «μικρά τραύματα» και αποτυχίες από τα οποία έμαθες, παρά μια ζωή γεμάτη με τη μετάνοια του να μην προσπάθησες ποτέ. Μην αφήσεις τον χρόνο να σε προσπεράσει. Μη σπαταλάς την υπόλοιπη ζωή σου σκεπτόμενος γιατί δεν έκανες αυτό που μπορείς να κάνεις τώρα.

Να κάνεις το θύμα

Η ζωή δεν είναι δίκαιη, αλλά δεν χρειάζεται να αφήσεις το παρελθόν να σε καθορίσει. Αν παίζεις πάντα το θύμα, θα νιώθεις πάντα έτσι. Η επούλωση και η ανάπτυξή σου εξαρτάται από την προθυμία σου να αναλάβεις την ευθύνη για τη ζωή σου από αυτήν τη στιγμή και μετά, ανεξάρτητα από το ποιος συνέβαλε στο να γίνει έτσι όπως είναι τώρα. Δεν είσαι υπεύθυνος για όλα όσα σου συμβαίνουν στη ζωή, αλλά είσαι υπεύθυνος για την ανατροπή των μοτίβων σκέψης που σε αυτο-υπονομεύουν και δημιουργούν αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, ώστε να μπορέσεις να αναπτυχθείς πέρα από αυτά. Να είσαι ο ήρωας της ζωής σου, όχι το θύμα.

Να περιμένεις, να αναλύεις υπερβολικά και να μην αναλαμβάνεις δράση ποτέ

Πολύ συχνά σπαταλάμε τον χρόνο μας περιμένοντας να εμφανιστεί ο ιδανικός δρόμος, αλλά δεν εμφανίζεται ποτέ, γιατί ξεχνάμε ότι οι δρόμοι «δημιουργούνται» περπατώντας, όχι περιμένοντας. Είναι πολύ καλύτερο να είσαι εξαντλημένος από μικρές προσπάθειες και μάθηση, παρά να είσαι κουρασμένος από το να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Το μεγαλύτερο από όλα τα λάθη είναι να μην κάνεις τίποτα απλώς επειδή μπορείς να κάνεις μόνο λίγα.

Να μην περνάς αρκετό ποιοτικό χρόνο με τους σωστούς ανθρώπους

Σε κάποιο σημείο, θα θέλεις απλώς να είσαι γύρω από τους λίγους ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς για όλους τους σωστούς λόγους. Πέρασε περισσότερο χρόνο με εκείνους που σε βοηθούν να αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου, και λιγότερο χρόνο με εκείνους στους οποίους νιώθεις πίεση να εντυπωσιάσεις. Ποτέ μην είσαι πολύ απασχολημένος για να κάνεις χώρο στην ημέρα σου για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και θυμήσου ότι τίποτα που μπορείς να δώσεις δεν θα εκτιμηθεί ποτέ περισσότερο από την ειλικρινή, εστιασμένη προσοχή σου, την πλήρη παρουσία σου. Αν εκτιμάς κάποιον σήμερα, πες το. Αν έχεις κάτι άλλο σημαντικό να πεις, πες το.

