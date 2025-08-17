Η βιολογική γήρανση αρχίζει πολύ πριν τα 50 - Ούτε που φαντάζεσαι τον ακριβή αριθμό

Ναι, η γήρανση ξεκινά πολύ πιο νωρίς απ’ όσο νομίζουμε, σύμφωνα με τα ευρήματα της επιστήμης.

Πότε αρχίζει το ανθρώπινο σώμα να γερνά σε κυτταρικό επίπεδο; Αν νομίζεις πως αυτό συμβαίνει μόνο στα βαθιά γεράματα, μια πρόσφατη μελέτη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Σύμφωνα με νέα ευρήματα, η βιολογική γήρανση μπορεί να επιταχύνεται πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι φανταζόμασταν.Ειδικότερα, ερευνητές της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανέλυσαν ιστούς από περίπου 70 άτομα ηλικίας 14 - 68 ετών, προσπαθώντας να εντοπίσουν πότε ξεκινούν να εμφανίζονται τα πρώτα σαφή σημάδια γήρανσης σε επίπεδο πρωτεϊνών.

Οι πρωτεΐνες είναι βασικά «εργαλεία» του σώματος, καθώς επιτελούν κρίσιμες λειτουργίες και κατασκευάζονται με βάση οδηγίες από το mRNA. Όταν η ικανότητα του οργανισμού να παράγει αυτές τις πρωτεΐνες αρχίζει να υπολειτουργεί, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διαδικασία της γήρανσης έχει ξεκινήσει.

Η βιολογική γήρανση ξεκινάει πριν τα 50

Η μελέτη - που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Cell - έδειξε ότι η επιτάχυνση της γήρανσης ξεκινά μεταξύ των ηλικιών 45 και 55 ετών. Κατά το διάστημα αυτό, οι αλλαγές στην παραγωγή και ποιότητα των πρωτεϊνών γίνονται πιο έντονες, επηρεάζοντας διάφορα όργανα του σώματος. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι κάθε όργανο φαίνεται να γερνά με διαφορετικό ρυθμό. Ορισμένα όργανα, όπως ο σπλήνας, η αορτή και τα επινεφρίδια, έδειξαν σημάδια φθοράς ήδη από την ηλικία των 30 ετών. Η αορτή, που είναι η κύρια αρτηρία του σώματος, παρουσίασε τις πιο δραματικές αλλαγές μεταξύ 45 και 55.

Όπως εξηγούν ειδικοί στη βιολογία και τη γενετική, τα ευρήματα αυτά προσφέρουν έναν πολύτιμο «χάρτη» της διαδικασίας της γήρανσης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξετάσουν στοχευμένες θεραπείες που δεν θα επιμηκύνουν απλώς το προσδόκιμο ζωής, αλλά και το διάστημα ζωής με καλή υγεία.Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο; Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμα και αν η γήρανση επιταχύνεται γύρω στα 50, δεν είναι αργά για να αλλάξει κανείς πορεία. Οι σωστές επιλογές μπορούν να προσθέσουν έως και 10 χρόνια υγιούς ζωής.

Τι προτείνουν οι ειδικοί; Η ρύθμιση της πίεσης, του σακχάρου και της χοληστερίνης είναι σίγουρα μια καλή πρώτη αρχή. Επιπλέον, η αποφυγή του καπνίσματος και ο περιορισμός στην κατανάλωση αλκοόλ μπορούν σίγουρα να ενισχύσουν την υγεία μας. Last but not least, η υγιεινή διατροφή και η καθημερινή άσκηση αποτελούν «κλειδιά» για τη μακροζωία. Αν, λοιπόν, επιθυμούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας και να φροντίσουμε το σώμα μας, δεν έχουμε παρά να εστιάσουμε σε αυτές τις μικρές, αλλά πολύτιμες για την υγεία μας αλλαγές. Η διαδικασία της γήρανσης αποτελεί κομμάτι της ζωής μας, ωστόσο είναι στο χέρι μας να ρυθμίσουμε πόσο θα μας επηρεάσει.

