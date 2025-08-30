Επιστήμονες λένε πως αν κοιμόμαστε περισσότερο είναι χειρότερο από το να κοιμόμαστε λιγότερο. Δεν ανησυχούμε καν

Ευτυχώς δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα με τον ύπνο

Έχουμε διαβάσει πολλά, πάρα πολλά, άρθρα σχετικά με το πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε, για να έχουμε υγεία. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε ακόμη μια φορά, πως η έλλειψη ύπνου είναι κακή για τον εγκέφαλο, την καρδιά και τέλος πάντων τη συνολική μας υγεία - τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Αυτό που δεν γνωρίζουμε όμως, είναι τι συμβαίνει με τον πολύ ύπνο.

Αν και φαντάζει μακρινό σενάριο για εμάς, υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται παραπάνω από το φυσιολογικό. Πρόσφατες αναφορές υποστηρίζουν πως το να κοιμάται κανείς πάνω από 9 ώρες, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία - ακόμα και από το να κοιμάται λιγότερο. Πάμε να δούμε τι λένε οι επιστήμονες, σύμφωνα με τον Independent.

Αρχικά, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και ο καλός ύπνος, είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, συμβαίνουν φυσιολογικές διεργασίες που βοηθούν το σώμα να λειτουργεί σωστά όταν είμαστε ξύπνιοι. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα– συστήνει στους ενήλικες να κοιμούνται από επτά έως εννέα ώρες τη νύχτα.

Τι ισχύει για τον υπερβολικό ύπνο

Σε πρόσφατη μελέτη, ερευνητές εξέτασαν τα αποτελέσματα 79 προηγούμενων ερευνών που παρακολούθησαν ανθρώπους για τουλάχιστον ένα έτος, εξετάζοντας αν η διάρκεια ύπνου σχετίζεται με προβλήματα υγείας ή θνησιμότητα. Διαπιστώθηκε ότι όσοι κοιμούνταν λιγότερο από επτά ώρες είχαν 14% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, συγκριτικά με εκείνους που κοιμούνταν 7–8 ώρες.

Όμως, οι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι όσοι κοιμούνταν πάνω από εννέα ώρες είχαν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου – 34% υψηλότερο σε σχέση με αυτούς που κοιμούνταν 7–8 ώρες.

Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και από παλαιότερη έρευνα του 2018, η οποία βασίστηκε σε 74 προηγούμενες μελέτες και έδειξε ότι ο ύπνος άνω των εννέα ωρών σχετίζεται με 14% αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Ο υπερβολικός ύπνος έχει επίσης συσχετιστεί με προβλήματα όπως κατάθλιψη, χρόνιο πόνο, αύξηση βάρους και μεταβολικές διαταραχές.

Αυτά μπορεί να ακούγονται ανησυχητικά, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι μελέτες αυτές δείχνουν συσχέτιση – όχι αιτιότητα. Δηλαδή, ο πολύς ύπνος δεν προκαλεί απαραίτητα τα προβλήματα υγείας ή τον θάνατο.

Ποια είναι η σύνδεση

Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ υπερβολικού ύπνου και κακής υγείας. Είναι συχνό για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας να κοιμούνται περισσότερο. Τα σώματά τους μπορεί να χρειάζονται επιπλέον ξεκούραση για ανάρρωση, ή να περνούν περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι λόγω συμπτωμάτων ή παρενεργειών φαρμάκων.

Επιπλέον, μπορεί να μην κοιμούνται ποιοτικά, και έτσι να μένουν περισσότερες ώρες στο κρεβάτι για να αναπληρώσουν τον ύπνο. Επίσης, γνωρίζουμε ότι παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα ή η παχυσαρκία, σχετίζονται με κακή ποιότητα ύπνου.

Ποια είναι η ιδανική ποσότητα

Το πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται ο καθένας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οι ανάγκες για ύπνο διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία: Οι έφηβοι χρειάζονται 8–10 ώρες και συχνά πηγαίνουν για ύπνο και ξυπνούν πιο αργά, ενώ οι ηλικιωμένοι μπορεί να περνούν περισσότερη ώρα στο κρεβάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερο ύπνο απ’ ό,τι στα νιάτα τους – εκτός αν υπάρχει κάποια διαταραχή ύπνου.

Για τους περισσότερους ενήλικες, οι 7 έως 9 ώρες είναι η υγιής διάρκεια.