Το πόσο θα ζήσεις εξαρτάται (και) από εσένα - Ο απρόσμενος τρόπος που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου εξηγεί πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη διάρκεια της ζωής μας, κάνοντας απλές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Και δεν είναι η γυμναστική και η διατροφή.

Η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται μόνο από τα γονίδιά του ή από το αν τρέφεται σωστά και ασκείται. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τον εαυτό μας - όπως «δραστήριος», «οργανωτικός» ή «βοηθητικός» - μπορεί να μαρτυρούν πολλά περισσότερα για το άτομό μας απ’ όσα νομίζουμε. Ίσως να φανερώνουν ακόμη και πόσο θα ζήσουμε.

Ειδικότερα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychosomatic Research, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 22.000 ενήλικες σε τέσσερις μεγάλες μελέτες, μέσα σε χρονικό διάστημα παρακολούθησης από 6 έως και 28 χρόνια. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα; Οι συμμετέχοντες που περιέγραφαν τον εαυτό τους ως «δραστήριους» είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της μελέτης - γεγονός που συνέχισε να ισχύει ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και τα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Εκτός από τη λέξη «δραστήριος», άλλες περιγραφές που φάνηκε να σχετίζονται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ήταν: οργανωτικός, υπεύθυνος, εργατικός, λεπτομερής και βοηθητικός. Αντίθετα, χαρακτηριστικά που συνδέονται με άγχος, κυκλοθυμία ή συναισθηματική αστάθεια φάνηκε να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Ο επικεφαλής της μελέτης, Ρενέ Μότους, δήλωσε πως αυτά τα φαινομενικά «μικρά» στοιχεία της προσωπικότητας συχνά περνούν απαρατήρητα, αλλά ίσως αποτελούν σημαντικούς δείκτες μακροχρόνιας υγείας.

Νέο κεφάλαιο στην πρόβλεψη του προσδόκιμου ζωής

Τα εν λόγω ευρήματα ανοίγουν νέους δρόμους στον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί και οι ερευνητές αξιολογούν την υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Πέρα από τις αναλυτικές εξετάσεις, ίσως η προσωπικότητα να πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως παράγοντας πρόβλεψης. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι το lifestyle μας - και η στάση μας απέναντι στη ζωή - είναι δυνατό να καλλιεργηθούν. Η συνέπεια, η δραστηριότητα, η ευθύνη και η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς «χαρακτηριστικά», αλλά συνήθειες που χτίζονται και διατηρούνται μέσα στον χρόνο. Συνεπώς, αν δεν τα κατέχεις ήδη, είναι εφικτό να τα αποκτήσεις, αρκεί και μόνο να προσπαθήσεις.

Αν και η προσωπικότητα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη διάρκεια της ζωής μας, φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο - ίσως μεγαλύτερο απ’ όσο φανταζόμασταν. Και το θετικό - ίσως και παρήγορο - είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλο τον χαρακτήρα μας, αλλά να επικεντρωθούμε σε μικρές, καθημερινές αλλαγές, όπως το να είμαστε πιο δραστήριοι μέσα στην καθημερινότητα, να προγραμματίζουμε καλύτερα την ημέρα μας και να βοηθάμε τους γύρω μας λίγο περισσότερο.

Με αυτά τα απλά βήματα είναι πιθανό να αυξήσουμε το προσδόκιμο της ζωής, φροντίζοντας, συγχρόνως, την ψυχική υγεία μας. Αν ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας μπορεί να μας προσφέρει χρόνια ζωής, τότε ίσως αξίζει να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο «παρόντες» στην καθημερινότητά μας.

