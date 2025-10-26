Το Project Amplify φέρνει την επανάσταση στο τρέξιμο - Θα έβαζες κινητήρα στα παπούτσια σου;

Η Nike αποκαλύπτει το Project Amplify, το πρώτο στον κόσμο σύστημα υποδημάτων με κινητήρα, που υπόσχεται να κάνει το περπάτημα και το τρέξιμο ευκολότερο.

Η Nike ανακοίνωσε την Πέμπτη το "Project Amplify", μια καινοτομία που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τρέχουμε και περπατάμε. Πρόκειται, σύμφωνα με την εταιρεία, για «το πρώτο σύστημα υποδημάτων με κινητήρα στον κόσμο», δηλαδή ένα ελαφρύ ρομποτικό βοήθημα που ενισχύει τη δύναμη και την ταχύτητα του χρήστη, προσφέροντας υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Το Project Amplify, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ρομποτικής Dephy, δεν προορίζεται για επαγγελματίες αθλητές ή δρομείς υψηλών επιδόσεων, αλλά για όσους θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινή τους φυσική δραστηριότητα. «Ακριβώς όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα υποβοηθούν το πετάλι, το Project Amplify προσφέρει υποβοήθηση στο τρέξιμο και το περπάτημα», αναφέρει η Nike στην ανακοίνωσή της.

Η συσκευή θυμίζει έναν ελαφρύ επιγονατίδιο που φοριέται στο πόδι, ενσωματώνοντας κινητήρα, ιμάντα μετάδοσης κίνησης και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, όλα μέσα σε έναν κομψό σχεδιασμό που ακολουθεί τη γνωστή αισθητική της εταιρείας. Το σύστημα προσαρμόζεται στις κινήσεις του χρήστη και στο ρυθμό του, ενισχύοντας φυσικά τη δύναμη των γαστροκνημίων μυών — εξ ου και η περιγραφή της Nike ως «ένα δεύτερο ζευγάρι γαστροκνημίων».

Αντί να απευθύνεται σε δρομείς που κυνηγούν δευτερόλεπτα στις επιδόσεις τους, η τεχνολογία στοχεύει σε όσους θέλουν να φτάνουν πιο μακριά με λιγότερη προσπάθεια. Η Nike διευκρινίζει ότι το προϊόν δοκιμάζεται ήδη από περισσότερους από 400 αθλητές και βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής, με σκοπό να διατεθεί στην αγορά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το Project Amplify είναι μόνο ένα από τα πολλά πειραματικά έργα και τεχνολογίες που παρουσίασε η Nike. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υποδήματα βασισμένα στη νευροεπιστήμη, που υπόσχονται να προσαρμόζονται στον εγκέφαλο και το σώμα του αθλητή, καθώς και νέα τεχνολογία ψύξης για ρούχα υψηλών επιδόσεων.

Με το Project Amplify, η Nike φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αθλητική καινοτομία, συνδυάζοντας ρομποτική, βιομηχανικό σχεδιασμό και επιστήμη της κίνησης σε μια τολμηρή προσέγγιση που θολώνει τα όρια μεταξύ αθλητικής ένδυσης και τεχνολογίας αιχμής.