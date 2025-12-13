Αν πετύχεις αυτά τα 10 πράγματα μέχρι τα 70, θα ‘χεις ζήσει τη ζωή που όλοι θα ήθελαν

Κοιτώντας τα χρόνια πίσω, τελικά τι έχει σημασία σε αυτή τη διαδρομή που ονομάζεται ζωή; Οι ειδικοί εξηγούν.

Όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, είναι θέμα επιλογών. Καθετί που αποφασίζουμε να κάνουμε, είναι κομμάτι της διαδρομής μας. Καθώς διαλέγεις μια κατεύθυνση, απορρίπτεις μια άλλη. Ακόμα και τις φορές που πιστεύουμε πως είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μια συγκεκριμένη επιλογή, αν αλλάξουμε την οπτική που αντικρίζουμε τα πράγματα, θα κατανοήσουμε πως δεν είναι μονόδρομος, αλλά σταυροδρόμι.

Κάθε ημέρα που περνά, δεν γυρίζει πίσω, συνεπώς το κάθε σήμερα είναι η ευκαιρία μας να γεμίσουμε τη ζωή μας με όλα όσα λαχταράμε. Και αυτό δεν σημαίνει να περιορίσουμε το βλέμμα μας στα υλικά αντικείμενα, αλλά να κοιτάξουμε τη ζωή μας από ψηλά και να αφοσιωθούμε στα συναισθήματα, στους στόχους και στις επιθυμίες μας.

Όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, τίποτα απ’ όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, δεν συμβαίνουν έτσι απλά, επειδή έτυχε. Μόλις το συνειδητοποιήσουμε, θα αποκτήσουμε τον έλεγχο για όσα γίνονται ή όχι στην καθημερινότητά μας. Αντίληψη, συνείδηση, παρουσία: τρεις λέξεις με πολύ βαθύτερο νόημα από αυτό που πιστεύουμε με την πρώτη ανάγνωση. Αν δεν τις κατανοήσουμε ουσιαστικά, δεν θα είμαστε ποτέ σε θέση να καθορίσουμε τη ζωή μας.

Η ευτυχία μας εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Κανένας εξωγενής παράγοντας δεν ευθύνεται για όσα έχουμε ή δεν έχουμε, για όσα νιώθουμε ή δεν νιώθουμε, για όσα γνωρίζουμε ή όσα αγνοούμε. Το ίδιο ισχύει και για τις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Σε έναν μεγάλο βαθμό, είμαστε υπεύθυνοι για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Αν, λοιπόν, επιτρέπουμε την τοξικότητα και την κακεντρέχεια, είναι προσωπικό σφάλμα μας.

Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μια ζωή γεμάτη αρετές και απολαύσεις, κατάφεραν να ορίσουν τη διαδρομή τους, όπως ακριβώς ονειρεύονταν. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτοί οι άνθρωποι, στα 70 χρόνια της ζωής τους, θα είναι σε θέση να καταλάβουν πως έζησαν τη ζωή που ήθελαν οι ίδιοι και όχι αυτή που σχεδίασε κάποιος άλλος. Για την ακρίβεια, έχουν πετύχει 10 πράγματα που όλοι θα θέλαμε.

Αν έχεις πετύχει αυτά τα 10 πράγματα στα 70 σου, οι ειδικοί επιβεβαιώνουν πως έζησες τη ζωή που ήθελες.