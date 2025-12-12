Είναι η no1 γυμναστική για καλή ισορροπία και σωστή στάση σώματος, ωστόσο σχεδόν κανείς δεν την κάνει

Αυτό το είδος γυμναστικής θεωρείται απαραίτητο για την ενδυνάμωση του κορμού μας, ωστόσο οι περισσότεροι το σνομπάρουν.

Με την πάροδο των χρόνων, όλο και πληθαίνουν οι τρόποι προπόνησης και τα είδη γυμναστικής που μπορεί κανείς να εντάξει στην καθημερινότητά του. Η επιστήμη προχωρά, η φυσική αγωγή εξελίσσεται και οι πρακτικές εμπλουτίζονται. Συνεπώς, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αδράνεια. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η γυμναστική είναι επιτακτική ανάγκη να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού ωφελεί το σώμα μας και την ψυχική υγεία μας σε βαθμό, που ούτε μπορούμε να φανταστούμε.

Σύμφωνα με ειδικούς φυσικής αγωγής και υγείας, οι άνθρωποι τείνουμε να επικεντρωνόμαστε στην εκγύμναση συγκεκριμένων σημείων του σώματός μας, όπως οι κοιλιακοί, τα χέρια ή οι γλουτοί, αφήνοντας κάποιες μυϊκές ομάδες «παραμονεμένες». Όπως, λοιπόν, επισημαίνουν, αυτή η επιλογή μπορεί να είναι καθοριστική για την υγεία μας. Είναι πασιφανές, πως τα πόδια μας είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία του σώματός μας: αποτελούν τον λόγο και το μέσο που κινούμαστε. Παρ’ όλα αυτά, μια μεγάλη κατηγορία παραλείπει να τα γυμνάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας της.

Αυτή η απλή γυμναστική θα δυναμώσει τα πόδια σου, σύμφωνα με ειδικούς

Η προπονήτρια Σάρα Χάλεϊ αποκάλυψε τον τρόπο που μπορούμε να δυναμώσουμε αυτό το μέρος του σώματός μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ισορροπία και τη στάση μας. Όπως εξηγεί, «το να κάνεις προπόνηση ξυπόλητος είναι απαραίτητο. Φαντάζεσαι να μην διέθετες αυτή την ευκινησία και την κινητικότητα που έχεις στα δάχτυλα; Πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν στα πόδια τους». Η ειδικός τονίζει, πως το να κάνεις οποιοδήποτε είδος άσκησης χωρίς παπούτσια, είναι φοβερά ωφέλιμο για την υγεία.

«Τα πόδια σου σε πάνε παντού. Κι όμως, εσύ τα κρατάς κολλημένα μέσα σε μαλακά παπούτσια. Είναι σαν να βάζεις συνεχώς ένα τσιρότο πάνω σε κάτι». Κάπως έτσι, λοιπόν, η ειδικός επισημαίνει πως εμείς οι ίδιοι γινόμαστε εμπόδιο στην υγεία μας. Η Σάρα Χάλεϊ συνιστά πέρα από το να περπατάμε περισσότερο ξυπόλητοι μέσα στην ημέρα μας, να κάνουμε συγκεκριμένες ασκήσεις, που μπορούν πράγματι να βοηθήσουν το σώμα μας, δυναμώνοντας τα πόδια μας.

Η ίδια εξήγησε, πως καθώς μεγαλώνουμε, χάνουμε την ισορροπία που διαθέταμε στα νιάτα μας. Επίσης, παύουμε να έχουμε σωστή στάση σώματος, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην υγεία μας. Αν, λοιπόν, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ευκινησία και ευλυγισία των ποδιών μας, μπορούμε να εντάξουμε στη ρουτίνα μας τις απλές ασκήσεις που προτείνει - ανοιγοκλείσιμο δαχτύλων, ανεβοκατέβασμα στις μύτες και δίπλωμα των πελμάτων. Δέκα επαναλήψεις και δέκα δευτερόλεπτα αναμονής ανάμεσα στα τρία σετ. Μόλις λίγα λεπτά ήπιας άσκησης την ημέρα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία των μυών μας. Και δεν είναι κόπος να το δοκιμάσουμε.

