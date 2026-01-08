Αν αυτές οι 7 καθημερινές συμπεριφορές σου βγαίνουν φυσικά, τότε μεγάλωσες σωστά

Σύμφωνα με τη ψυχολογία, καθημερινές συμπεριφορές που σου βγαίνουν αβίαστα και φυσικά, αποκαλύπτουν κάτι πιο βαθύ για την παιδική σου ηλικία

Θα έχεις παρατηρήσει πως αρκετοί άνθρωποι που συναναστρέφεσαι, δείχνουν να τα έχουν όλα υπό έλεγχο. Όχι με έναν επιδεικτικό τρόπο, αλλά με εκείνη την ήρεμη και σίγουρη στάση που σε κάνει να αναρωτιέσαι πως κάτι έγινε σωστά στην ανατροφή του. Ορισμένοι άλλοι, διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις που σε κάνουν πραγματικά να εντυπωσιάζεσαι - και αυτό είναι εξίσου μια απόδειξη πως κάτι έχει σωστά.

Για την ακρίβεια, η ψυχολογία υποστηρίζει πως η ανατροφή που παίρνει ένα παιδί από τους γονείς του και οι ηθικές αξίες, διαμορφώνουν βασικές συμπεριφορές που γίνονται δεύτερη φύση. Αυτές οι συμπεριφορές βγαίνουν φυσικά στην ενήλικη ζωή, αποδεικνύοντας τα γερά θεμέλια που έθεσαν οι γονείς. Ποιες είναι όμως αυτές;

Ακολουθούν οκτώ καθημερινές συμπεριφορές, που επιβεβαιώνουν ότι μεγάλωσες σωστά

Εκφράζεις την ευγνωμοσύνη σου, χωρίς να σου το ζητήσουν

Αυτή η ειλικρινής εκτίμηση, που σε καμία περίπτωση δεν είναι δεδομένη. Ένα “ευχαριστώ” που λες σε έναν καλό λόγο που δέχεσαι, ως αυτόματη απάντηση, δεν έχει να κάνει μόνο με τους καλούς τρόπους. Έρευνες που έχουν δημοσιευτεί στο Psychology Today δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου η ευγνωμοσύνη εκφράζεται συστηματικά, την εσωτερικεύουν ως προσωπική αξία. Δεν λένε “ευχαριστώ” από υποχρέωση, αλλά επειδή τους βγαίνει αυθόρμητα και το θεωρούν σωστό».

Αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα λάθη σου

Όταν έχεις μεγαλώσει σωστά, το να ζητάς συγγνώμη για τα λάθη σου και να αναλαμβάνεις την ευθύνη γίνεται δεύτερη φύση σου Δεν ρίχνεις το βάρος σε άλλον, ούτε βρίσκεις δικαιολογίες. Για παράδειγμα, πώς αντιδράς όταν κάνεις ένα λάθος στη δουλειά; Ψάχνεις αμέσως κάποιον να κατηγορήσεις ή στέκεσαι στο ύψος των περιστάσεων και το αναλαμβάνεις; Η αυθόρμητη αντίδρασή σου λέει πολλά για την ανατροφή σου.

Θέτεις όρια και σέβεσαι και εκείνα που έχουν θέσει οι άλλοι

Είναι πολύ εντάξει να λες “όχι”, δεν είναι όμως και εύκολο. Αλλά τα όρια είναι πολύ σημαντικά και αν ξέρεις πότε να τα βάζεις, πότε να κάνεις πίσω και πότε να διαφυλάξεις την ενέργεια σου, τότε πιθανότατα μεγάλωσες με γονείς που καταλάβαιναν αυτή την ισορροπία. Την υιοθετήσουν, δεν την ανέφεραν απλώς.

Φέρεσαι με σεβασμό στους εργαζομένους παροχής υπηρεσίων

Κι όμως δεν είναι αυτονόητη μια “καλημέρα” σε έναν εργαζόμενο παροχής υπηρεσίων. Το πιο απλό παράδειγμα είναι αυτό, προφανώς. Πώς φέρεσαι σε έναν σερβιτόρο, σε έναν ταμία ή σε έναν καθαριστή; Αυτό δείχνει και το πώς μεγάλωσες. Αν οι γονείς σου σου πέρασαν την έννοια του σεβασμού, ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνει κάποιος ή την κοινωνική του θέση, τότε απλά σου βγαίνουν αβίαστα το “παρακαλώ”, το “ευχαριστώ” τόσο στον διανομέα όσο και στον διευθύνοντα σύμβουλο.

Ακούς περισσότερο απ’ όσο μιλάς

Το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι όπου οι σκέψεις και τα συναισθήματά σου είχαν αξία, σε μαθαίνει να προσφέρεις την ίδια ευγένεια και στους άλλους. Σταματάς φυσικά για να αφήσεις τον άλλον να ολοκληρώσει τη φράση του. Κάνεις ερωτήσεις. Θυμάσαι τι σου λένε οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά άκουγες - δεν περίμενες απλώς τη σειρά σου να μιλήσεις. Το Psychology Today σημειώνει ότι η ενεργητική ακρόαση είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται και ξεκινά από την παιδική ηλικία. Οι γονείς που ακούνε τα παιδιά τους μεγαλώνουν ενήλικες που ακούν τους άλλους.

Μοιράζεσαι χωρίς να κρατάς «λογαριασμό»

Είτε πρόκειται για το να πληρώσεις τον λογαριασμό πού και πού είτε να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να σου ζητηθεί ή να μοιράζεσαι τη γνώση σου απλόχερα, η γενναιοδωρία δεν έχει υπολογισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεσαι χαλί να σε πατούν. Σημαίνει ότι καταλαβαίνεις πως οι σχέσεις δεν είναι συναλλαγές.

Μπορείς να είσαι μόνος χωρίς να νιώθεις μοναξιά

Ίσως αυτό να είναι το πιο αποκαλυπτικό σημάδι απ’ όλα. Όταν μεγαλώνεις με συναισθηματική ασφάλεια και αυτοεκτίμηση, δεν χρειάζεσαι συνεχή εξωτερική επιβεβαίωση. Απολαμβάνεις τη δική σου παρέα. Μπορείς να περάσεις ένα απόγευμα Σαββάτου διαβάζοντας ή κάνοντας έναν περίπατο, χωρίς να νιώθεις ότι χάνεις κάτι.