5 φράσεις που λένε τα χειριστικά άτομα, όταν προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση

Οι χειριστικοί άνθρωποι έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν μια κατάσταση - χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι τίποτα.

Οι χειριστικοί άνθρωποι δεν διατυμπανίζουν την ταυτότητά τους, δεν απειλούν και συνήθως δεν δείχνουν το πραγματικό πρόσωπό τους από την αρχή. Αντίθετα, χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που μοιάζουν αθώες, αλλά έχουν τη δύναμη να μπερδέψουν, να αποδυναμώσουν και να κάνουν τον άλλον να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Έτσι, ο έλεγχος περνά σιγά-σιγά στα χέρια τους.

Το πιο δύσκολο δεν είναι να αναγνωρίσεις τη χειριστική συμπεριφορά εκ των υστέρων, αλλά τη στιγμή που συμβαίνει. Γιατί τότε, όλα φαίνονται «λογικά», «αθώα» ή ακόμα και δικαιολογημένα. Παρακάτω, θα βρεις πέντε φράσεις που χρησιμοποιούν συχνά τα χειριστικά άτομα, όταν προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση και θα μάθεις τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτές.

5 φράσεις που θα ακούσεις συχνά από χειριστικούς ανθρώπους

1. «Υπερβάλλεις»

Με αυτή τη φράση, το χειριστικό άτομο ακυρώνει τα συναισθήματά σου. Δεν εξετάζει τι σε ενόχλησε, αλλά σε κάνει να νιώθεις ότι το πρόβλημα είσαι εσύ και η αντίδρασή σου. Σιγά-σιγά αρχίζεις να αμφιβάλλεις για το αν έχεις δικαίωμα να νιώθεις όπως νιώθεις.

2. «Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο»

Εδώ ξεκινά η σύγχυση. Αμφισβητείται η μνήμη σου και η αντίληψή σου για την πραγματικότητα. Ακόμα κι αν είσαι σίγουρος για όσα άκουσες, το άλλο άτομο επιμένει τόσο πολύ, που στο τέλος αναρωτιέσαι αν όντως κάνεις λάθος.

3. «Με λες ψεύτη;»

Η συζήτηση μετατοπίζεται. Αντί να μιλήσετε για το θέμα, εσύ καλείσαι τώρα να απολογηθείς. Το χειριστικό άτομο παίρνει τον ρόλο του «θύματος» και σε κάνει να νιώθεις ένοχος, ακόμα κι αν απλώς προσπαθούσες να ξεκαθαρίσεις κάτι.

4. «Με έκανες να θέλω να σε απατήσω»

Η ευθύνη μεταφέρεται εξ ολοκλήρου σε εσένα. Το άτομο δεν αναλαμβάνει τις πράξεις ή τις σκέψεις του, αλλά τις δικαιολογεί μέσα από τη δική σου συμπεριφορά. Έτσι, εσύ καταλήγεις να κουβαλάς βάρη που δεν σου ανήκουν.

5. «Τι εννοείς με αυτό;»

Αν και ακούγεται αθώο, πολλές φορές λέγεται για να σε αποσυντονίσει. Σε αναγκάζει να εξηγείς ξανά και ξανά τον εαυτό σου, μέχρι να κουραστείς ή να μπερδευτείς. Και όσο εσύ προσπαθείς να γίνεις κατανοητός, το αρχικό θέμα χάνεται.

