Τα social media δεν επηρεάζουν τελικά την ψυχική υγεία των εφήβων, σύμφωνα με έρευνα

Μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα, αμφισβητώντας τις κυρίαρχες ανησυχίες σχετικά με τον χρόνο που περνούν οι έφηβοι μπροστά στην οθόνη. Σύμφωνα με αυτή, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των video games δεν επηρεάζουν από μόνα τους την ψυχική υγεία των εφήβων, ενώ οι συνδέσεις ενδέχεται να είναι υπερβολικές και να οδηγούν σε πιθανά οφέλη.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ δεν εντόπισε καμία ένδειξη ότι η αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή το συχνότερο gaming αύξησαν τα συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης κατά τον επόμενο χρόνο. «Γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες ανησυχούν, όμως τα δεδομένα μας δεν στηρίζουν την ιδέα ότι απλώς και μόνο η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα παιχνίδια οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας - η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Τσικί Τσενγκ.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Public Health, ανέλυσε δεδομένα από 25.000 μαθητές ηλικίας 11 έως 14 ετών σε διάστημα τριών σχολικών ετών, παρακολουθώντας τις συνήθειές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συχνότητα του gaming και συμπτώματα όπως το άγχος και τη χαμηλή διάθεση. Η ερευνητική ομάδα εξέτασε αν οι διαφορές στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης -ενεργή χρήση, όπως συνομιλίες, ή παθητική χρήση, όπως το ατελείωτο doomscrolling - έπαιζαν ρόλο, αλλά διαπίστωσε ότι η συνολική εικόνα παρέμενε η ίδια. Τα μοτίβα χρήσης από μόνα τους δεν φαίνεται να οδηγούν σε επιδείνωση της ψυχικής υγείας.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τονίζονται δυσανάλογα, ενώ τα πιθανά οφέλη, όπως η κοινωνική σύνδεση, η ανταλλαγή εμπειριών και η αυτοέκφραση, έχουν μελετηθεί λιγότερο.

Όπως γράφει το Euronews, η ομάδα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ εξέτασε επίσης προηγούμενες έρευνες που σχετίζονταν με το θέμα, οι οποίες συχνά υποστήριζαν την ύπαρξη άμεσων συνδέσεων μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του gaming και των ψυχικών δυσκολιών. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι, ενώ η σύγχρονη έρευνα εστιάζει στο πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το gaming μπορούν να συμβάλλουν στο άγχος και σε άλλες ψυχικές διαταραχές, συχνά παραβλέπεται το ενδεχόμενο η σχέση να λειτουργεί και αντίστροφα.

Έφηβοι με συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης μπορεί να στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας επιβεβαίωση ή τρόπος να ανεβάσουν τη διάθεσής τους ή να ασχολούνται με το gaming για να αποσπαστούν από τη συναισθηματική δυσφορία, ανέφεραν οι ερευνητές. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι επιλογές των νέων γύρω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το gaming μπορεί να διαμορφώνονται από το πώς αισθάνονται, αλλά όχι απαραίτητα το αντίστροφο», δήλωσε ο Νιλ Χάμφρεϊ, συν-συγγραφέας της μελέτης. Πρόσθεσε ότι, αντί να κατηγορείται η ίδια η τεχνολογία, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στο τι κάνουν οι νέοι στο διαδίκτυο, με ποιους συνδέονται και πόση στήριξη αισθάνονται στην καθημερινή τους ζωή.

Αυξανόμενα προβλήματα ψυχικής υγείας στους εφήβους

Η ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Περισσότερα από 30 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι - περίπου ένας στους επτά - ηλικίας 0 έως 19 ετών ζουν με κάποια ψυχική διαταραχή στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ.

Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι ο αντίκτυπος είναι τόσο μεγάλος, ώστε οι ψυχικές διαταραχές και οι διαταραχές χρήσης ουσιών αποτελούν την κύρια αιτία επιβάρυνσης από ασθένειες στις ηλικίες 0 έως 29 ετών. Μεταξύ των εφήβων, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο, με περισσότερους από έναν στους πέντε να ζουν με κάποια ψυχική διαταραχή - αριθμός που έχει αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο τα τελευταία 15 χρόνια.