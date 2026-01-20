Τοξική ανεξαρτησία: 5 σημάδια που μαρτυρούν ότι δεν είσαι όσο ανεξάρτητος νομίζεις

Πώς η αυτάρκεια και η δύναμη - τουλάχιστον αυτή που δείχνουμε προς τα έξω - συνδέονται με την τοξική ανεξαρτησία.

Περνάς μια έντονη περίοδο, αλλά δεν μιλάς σε κανέναν. Είσαι εξαντλημένος από την πολύωρη εργασία, αλλά κρύβεις την κούρασή σου και συνεχίζεις απτόητος. Έχεις ανάγκη από ύπνο, αλλά εξακολουθείς να γεμίζεις το πρόγραμμά σου με υποχρεώσεις, επειδή αδυνατείς να πεις “όχι”. Οι φίλοι σου σού προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο την αρνείσαι, λέγοντας “είμαι καλά”. Αν όλες αυτές οι συμπεριφορές σού είναι γνώριμες, τότε μάλλον γνωρίζεις τι εστί “τοξική ανεξαρτησία”, αλλά δεν το έχεις συνειδητοποιήσει πλήρως. Αν η επιλογή να “βουλιάξεις” σου είναι πιο θελκτική από το να ζητήσεις βοήθεια, έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου.

Σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο, Γιασμίν Σαάντ, υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της αυτάρκειας και της τοξικής ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα, ο όρος αυτάρκεια επιτρέπει την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ελευθερίας και εξάρτησης από τους άλλους. Ο όρος τοξική ανεξαρτησία, από την άλλη, περιλαμβάνει την πλήρη αυτοδυναμία και την αποστροφή προς κάθε εξωτερική βοήθεια. Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από τοξική ανεξαρτησία είναι διατεθειμένοι να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, με κάθε κόστος, χωρίς κανένα χέρι βοηθείας, για να τα καταφέρουν. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια στρατηγική επιβίωσης.

Να σημειωθεί, πως πολλοί είναι οι ψυχοθεραπευτές που υποστηρίζουν, πως η τοξική ανεξαρτησία “γεννάται” στην παιδική ηλικία, όταν παλεύουμε να σταθούμε στα πόδια μας χωρίς τη βοήθεια ή τη φροντίδα των γονιών μας.

5 στοιχεία που “φωνάζουν” πως η τοξική ανεξαρτησία έχει “εισβάλει” στη ζωή σου

1.Δεν ζητάς ποτέ βοήθεια

Ακόμα κι αν το σύμπαν γύρω σου διαλύεται, εσύ δεν θα ζητήσεις ποτέ βοήθεια από τον διπλανό σου. Όχι, επειδή δεν τον εμπιστεύεσαι, αλλά επειδή δυσκολεύεσαι να γνωστοποιήσεις ότι χρειάζεσαι κάποιον άλλον. Προτιμάς να ζοριστείς, να δουλέψεις 12 ώρες ή να κάνεις πέντε δρομολόγια με το αυτοκίνητο, από το να εξωτερικεύσεις ότι έχεις ανάγκη από βοήθεια.

2.Θεωρείς πως η εξάρτηση μαρτυρά αδυναμία

Δεν είναι λίγες οι φορές, που έχεις υποτιμήσει τους ανθρώπους που κάνουν πολλές ερωτήσεις, δείχνουν εξαρτημένοι από τους συντρόφους τους ή παραδέχονται την έλλειψη γνώσεων. Στον δικό σου κόσμο, η εξάρτηση επιβεβαιώνει την αδυναμία. Θεωρείς ότι η ευαλωτότητα είναι ένα χαρακτηριστικό, για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φανερώνεις στον περίγυρό σου.

3.Νιώθεις απομονωμένος

Όσο κι αν όλοι θαυμάζουμε τους ανεξάρτητους ανθρώπους, για εκείνους που “πάσχουν” από τοξική ανεξαρτησία, ισχύει το αντίθετο, αφού έχει σοβαρές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ουσιαστική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων επιτυγχάνεται μέσω της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της αλληλεξάρτησης. Όταν αυτά τα στοιχεία δεν αναπτύσσονται, η επαφή παραμένει σε επιφανειακό επίπεδο, αποτρέποντας τη δημιουργία στενότερων σχέσεων - τόσο στον κοινωνικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα.

4.Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την ιδέα, ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από τοξική ανεξαρτησία, θεωρούν πως αν δεν πάρουν το βάρος του εκάστοτε project στους ώμους τους, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ ή δεν θα εκτελεστεί με τον τρόπο που επιθυμούσαν. Γενικά, δυσκολεύονται να ακολουθούν εντολές, πιστεύοντας πως οι προσωπικές αποφάσεις και ο κόπος τους, θα τους οδηγήσουν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

5.Αισθάνεσαι την ανάγκη να προστατέψεις τον εαυτό σου με κάθε κόστος

Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, πορεύεσαι με κίνητρο τον φόβο και όχι την εμπιστοσύνη προς τους άλλους ανθρώπους. Η ανάγκη για αυτοπροστασία βρίσκεται στον πυρήνα της τοξικής ανεξαρτησίας, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να προχωράς μόνος, αδιαφορώντας για τη βοήθεια ή συνδρομή των υπολοίπων γύρω σου. Όσο δυνατός κι αν φαίνεσαι στους άλλους, εσωτερικά εξαντλείσαι.