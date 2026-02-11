Τρώτε όρθιοι; Δείτε αν αυτό επηρεάζει το βάρος σας

Τρώτε γρήγορα ή όρθιοι; Δείτε αν πραγματικά επηρεάζει το βάρος σας και πώς να αποφύγετε τις παγίδες της καθημερινής διατροφής.

Τρώτε εν κινήσει και ανησυχείτε ότι καταστρέφει την υγεία σας; Το να φάτε κάτι γρήγορα στον πάγκο της κουζίνας, να τελειώσετε το μεσημεριανό σας ενώ περπατάτε ανάμεσα στις συναντήσεις ή να τρώτε κατευθείαν από τα ράφια του ψυγείου - ακούγεται οικείο, σωστά; Ωστόσο, η απλή πράξη του να στέκεστε όρθιοι ενώ τσιμπολογάτε θα μπορούσε στην πραγματικότητα να επηρεάσει την υγεία σας. Από την πέψη και το σάκχαρο στο αίμα μέχρι το άγχος και τον κορεσμό, ερευνητές εξετάζουν πιο προσεκτικά πώς η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια των γευμάτων μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας.

Πώς το να τρώτε όρθιοι και βιαστικά επηρεάζει την πέψη σας

Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο πολυάσχολος, το ίδιο συμβαίνει και με τα προγράμματά σας, και είναι λογικό να καταναλώνετε περιστασιακά γεύματα εν κινήσει. Πώς όμως επηρεάζει αυτό την ικανότητα του σώματός σας να χωνεύει και να επεξεργάζεται την τροφή; Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς επιβλαβές στο να τρώμε ενώ είμαστε όρθιοι και για πολλούς είναι απλώς μέρος της καθημερινής ζωής, ειδικά κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων εργάσιμων ημερών ή κοινωνικών εκδηλώσεων. Από διατροφικής άποψης, το να στέκεστε όρθιοι ή να κάθεστε δεν είναι «καλό ή κακό». Αυτό που τείνει να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πόσο συνειδητοποιημένοι είστε ενώ τρώτε, πόσο γρήγορα τρώτε και αν το γεύμα σας φαίνεται βιαστικό ή αποσπασματικό.

Αν η περιστασιακή ορθοστασία ταιριάζει στη ρουτίνα σας, αυτό είναι απολύτως εντάξει. Οι ενοχλήσεις και τα προβλήματα μπορεί να είναι πιο πιθανό να προκύψουν όταν τα γεύματα καταναλώνονται συνεχώς βιαστικά ή χωρίς πολλή προσοχή, ανεξάρτητα από τη στάση του σώματος σας.

Τελικά, η κακή πέψη είναι αυτή που θα σας κάνει να νιώθετε νωθροί και φουσκωμένοι, επομένως είναι σημαντικό να τρώτε τα γεύματά σας με σκοπό να αποτρέψτε αυτό. Μήπως λοιπόν η ορθοστασία εμποδίζει το πεπτικό σύστημα να λειτουργήσε σωστά ή μήπως είναι απλώς μια άλλη ιστορία που μας έλεγαν οι παλιοί; Η πέψη επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες όπως το είδος της τροφής που καταναλώνουμε, τη μάσηση, το μέγεθος του γεύματος, τα επίπεδα στρες και τη συνολική υγεία του εντέρου. Μερικοί μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα να τρώνε όρθιοι, ενώ για κάποιους άλλους το φαγητό σε χαλαρή καθιστή θέση μπορεί στην πραγματικότητα να τους κάνει να νιώθουν καλύτερα. Πώς όμως επηρεάζει η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του φαγητού την πέψη, τον έλεγχο των μερίδων και την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών; Όσο αφορά την επιστήμη του πώς τρώμε την τροφή μας, υπάρχουν μερικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν καθορίζεται εάν η ορθοστασία είναι ένας επιβλαβής ή όχι.

Πιο συγκεκριμένα η στάση του σώματος μπορεί να επηρεάσει πτυχές της πέψης, ιδιαίτερα την κένωση του στομάχου. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που υποδηλώνουν ότι το φαγητό σε όρθια θέση, σε σύγκριση με το καθιστό, μπορεί να επιτρέψει στην τροφή να φύγει από το στομάχι πιο αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο εμφάνισης των θρεπτικών συστατικών στην κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, στην καθημερινή διατροφή, η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών συμβαίνει αργότερα στο πεπτικό σύστημα και δεν επηρεάζεται σημαντικά από το αν κάποιος στέκεται ή κάθεται.

unsplash

Όμως η στάση του σώματος μπορεί να έχει έμμεση επίδραση μέσω της διατροφικής συμπεριφοράς. Τα γεύματα σε όρθια στάση καταναλώνονται συχνά πιο γρήγορα και με λιγότερη επίγνωση, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την αντίληψη των ενδείξεων πείνας και κορεσμού. Και με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο της μερίδας για ορισμένους ανθρώπους. Το να κάθεστε, η επιβράδυνση του ρυθμού φαγητού και η ελαχιστοποίηση των περισπασμών μπορούν να υποστηρίξουν την καλύτερη επίγνωση των σημάτων κορεσμού (πληρότητας), αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για την καθιστή στάση. Μπορείτε να τρώτε με επίγνωση ενώ στέκεστε όρθιοι, όπως ακριβώς μπορείτε να τρώτε χωρίς επίγνωση ενώ κάθεστε.

Αλλάζει η ορθοστασία την πρόσληψη θερμίδων ή την ταχύτητα κατανάλωσης;

Με την πρώτη ματιά, το να τρώτε όρθιοι μπορεί να φαίνεται σαν μια μικρή ιδιορρυθμία, αλλά η στάση που τρώτε μπορεί να αρχίζει να αλλάζει ανεπαίσθητα την ποσότητα και την ταχύτητα με την οποία καταναλώνετε τα γεύματά σας. Άρα μήπως το να είστε όρθιοι σας κάνει να τρώτε βιαστικά ή οδηγεί σε υπερκατανάλωση τροφής χωρίς να το συνειδητοποιείτε; Η αλήθεια είναι πως συνήθως τα γεύματα σε όρθια στάση είναι συχνά πιο ανεπίσημα και μπορεί να καταναλώνονται πιο γρήγορα ή παράλληλα με άλλες δραστηριότητες, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τον συντονισμό με τα σημάδια πείνας και κορεσμού. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει απαραίτητα πάντα, και η ορθοστασία από μόνη της δεν οδηγεί αυτόματα σε υπερκατανάλωση ή υποκατανάλωση τροφής. Η έρευνα δεν δείχνει με συνέπεια ότι η ορθοστασία αυξάνει τη συνολική πρόσληψη, και οι αντιδράσεις φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ατομικές.

Για ορισμένους ανθρώπους, το φαγητό ενώ είναι όρθιοι μπορεί να μειώσει ελαφρώς την όρεξη βραχυπρόθεσμα. Για άλλους, δεν έχει μεγάλη σημασία. Συνολικά, παράγοντες όπως η ταχύτητα φαγητού, η απόσπαση της προσοχής και η σύνθεση του γεύματος είναι πιθανό να έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι η στάση του σώματος από μόνη της.