Δυσκοιλιότητα: Τι να τρως το πρωί για να «δουλέψει» το έντερό σου

Το πρωινό δεν είναι απλώς ένα γεύμα για ενέργεια. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σας για την καλή λειτουργία του εντέρου.

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους, χωρίς να κάνει διακρίσεις ηλικίας ή τρόπου ζωής. Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά ή να γίνει χρόνιο, επηρεάζοντας την καθημερινότητα, την ενέργεια και τη διάθεση. Αν και η λύση δεν είναι πάντα μαγική, ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» για την καλή λειτουργία του εντέρου βρίσκεται στο τι τρώμε από την αρχή της ημέρας.

Το πρωινό δεν είναι απλώς ένα γεύμα — είναι η πρώτη ευκαιρία να θέσουμε σε κίνηση το σώμα και το πεπτικό μας σύστημα μετά από ώρες αδράνειας. Επιλέγοντας σωστά τρόφιμα που προάγουν την πέψη και τον κορεσμό, μπορούμε να βοηθήσουμε το έντερο να λειτουργήσει πιο ομαλά και να μειώσουμε τα συμπτώματα δυσκοιλιότητας. Η ισορροπία είναι το κλειδί: Φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, επαρκής ενυδάτωση και, φυσικά, η προσοχή στον τρόπο που τρώμε, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το πρωί, λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα γεύσης ή συνήθειας — είναι το πρώτο βήμα για μια μέρα με καλύτερη πέψη και αίσθημα ελαφρότητας.

Τι να τρώτε το πρωί εάν έχετε δυσκοιλιότητα

Ελαιόλαδο

Η κατανάλωση ενός κουταλιού του γλυκού ελαιόλαδου το πρωί με άδειο στομάχι μπορεί να ενθαρρύνει την κένωση μέσω του εντέρου. Το λάδι λειτουργεί ως λιπαντικό στο πεπτικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να γλιστρήσουν τα στερεά. Επίσης, μαλακώνει τα κόπρανα, διευκολύνοντας την πλήρη κένωση των εντέρων σας.

Χυμός δαμάσκηνου/αποξηραμένα δαμάσκηνα

Μία από τις πιο παραδοσιακές θεραπείες για τη δυσκοιλιότητα. Ο χυμός δαμάσκηνου δεν έχει τις φυτικές ίνες των αποξηραμένων φρούτων, αλλά και τα δύο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σορβιτόλη. Η σορβιτόλη περνάει από το έντερο άπεπτη και τραβάει νερό στο έντερο, το οποίο διεγείρει την κένωση και διεγείρει την κένωση.

Σπόροι Chia

Αυτοί οι μικροσκοπικοί σπόροι είναι γεμάτοι με φυτικές ίνες, προσφέροντας σχεδόν 10 γραμμάρια ανά 30 γραμμάρια. Οι σπόροι chia απορροφούν νερό και διαστέλλονται στο στομάχι, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ογκωδών, μαλακών κοπράνων που είναι πιο εύκολο να φύγουν.

Μήλα

Τα μήλα παρέχουν περίπου 4,4 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μεσαίου μεγέθους φρούτο, κάτι που βοηθά στην αύξηση του όγκου των κοπράνων. Περιέχουν επίσης μια διαλυτή ίνα που ονομάζεται πηκτίνη, η οποία επιταχύνει τον χρόνο διέλευσης από το παχύ έντερο και μειώνει τη δυσκοιλιότητα. Η κατανάλωσή τους ωμές με τη φλούδα μεγιστοποιεί την περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες.

unsplash

Βρώμη

Η βρώμη συνιστάται ιδιαίτερα για την προώθηση της τακτικής κινητικότητας του εντέρου. Αυτό το πλούσιο δημητριακό είναι πλούσιο σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην μαλάκυνση των κοπράνων και στην ευκολότερη αφόδευσή τους. Επιπλέον, η βρώμη περιέχει έναν συγκεκριμένο τύπο ίνας που ονομάζεται βήτα-γλυκάνη, γνωστή για την ικανότητά της να ομαλοποιεί τις κινήσεις του εντέρου και να διατηρεί την υγεία του εντέρου. Το να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα μπολ βρώμης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της κανονικότητας του πεπτικού συστήματος, ειδικά αν συνοδεύεται από μούρα, σπόρους chia και ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς για επιπλέον ώθηση στις φυτικές ίνες.

Ακτινίδια

Ένα δημοφιλές φρούτο που βελτιώνει την πέψη και είναι μια από τις καλύτερα ανεκτές φυσικές θεραπείες για τη δυσκοιλιότητα. Τα ακτινίδια περιέχουν ακτινιδίνη, η οποία προάγει την κίνηση στο ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα, προωθώντας αποτελεσματικά τη διάσπαση των πρωτεϊνών. Μπορείτε επίσης να φάτε το φρούτο ολόκληρο (συμπεριλαμβανομένης της φλούδας) αν το πλύνετε πρώτα και μπορείτε να τρίψετε τις μικρές τρίχες, αν χρειαστεί.

Γιαούρτι και κεφίρ

Τα προβιοτικά περιέχονται σε πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ, βοηθούν στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας. Βελτιώνουν επίσης τη γενική υγεία του εντέρου εισάγοντας υγιή βακτήρια στο πεπτικό σύστημα, τα οποία μπορούν να προωθήσουν την ανοσολογική απόκριση και να προστατεύσουν από επιβλαβή βακτήρια. Προσφέρουν επίσης βιταμίνες Β και Κ.

Ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα μέσω της πρόληψης

Κατά κανόνα, η κατανάλωση περισσότερων τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να αποτρέψει τη δυσκοιλιότητα. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν η δυσκοιλιότητα είναι αποτέλεσμα κολίτιδας ή νόσου του Crohn , η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις - σε περίπτωση αμφιβολίας, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατροφή σας. Εάν θέλετε να αυξήσετε τις φυτικές ίνες στη διατροφή σας για πιο τακτική κένωση του εντέρου, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο μας για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες .

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι φυτικών ινών: οι διαλυτές και οι αδιάλυτες. Οι διαλυτές φυτικές ίνες διαλύονται στα έντερα σχηματίζοντας μια ουσία που μοιάζει με ζελέ, η οποία βοηθά την τροφή να κινείται κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες δεν διαλύονται και κινούνται μέσω των εντέρων χωρίς να απορροφώνται, προσθέτοντας όγκο στις κενώσεις και βοηθώντας στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας .

Περισσότερες πληροφορίες για την ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα

Εάν δεν παρατηρήσετε κάποια αλλαγή και το πρόβλημα της δυσκοιλιότητάς σας συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα παρά τις αλλαγές στη διατροφή, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον γιατρό ή τον επαγγελματία υγείας σας για να μάθετε εάν υπάρχει κάτι που μπορούν να προτείνουν για να βοηθήσουν στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητάς σας. Μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμο να διαβάσετε τους άλλους πόρους σε αυτήν τη σελίδα που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις κενώσεις σας