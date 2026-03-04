Περισσότερα από 220 εκατομμύρια παιδιά θα είναι παχύσαρκα έως το 2040, σύμφωνα με νέα έκθεση

Το 2025 περίπου 180 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως ήταν παχύσαρκα

Περισσότερα από 220 εκατομμύρια παιδιά ενδέχεται να είναι παχύσαρκα έως το 2040, αν δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα, προειδοποιεί νέα διεθνής έκθεση της World Obesity Federation. Όπως γράφει ο Guardian, εκτιμάται, επίσης, πως συνολικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο παιδιά θα είναι υπέρβαρα, απευθύνοντας έκκληση προς τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία πιο υγιών περιβαλλόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2025 περίπου 180 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως ήταν παχύσαρκα. Ωστόσο, το World Obesity Atlas προβλέπει ότι έως το 2040 ο αριθμός των παιδιών και εφήβων ηλικίας 5 έως 19 ετών με παχυσαρκία θα φτάσει τα 227 εκατομμύρια, ενώ περισσότεροι από 500 εκατομμύρια ανήλικοι θα είναι υπέρβαροι.

Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον 120 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας θα εμφανίζουν πρώιμα σημάδια χρόνιων νοσημάτων που συνδέονται με υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της World Obesity Federation, Τζοάννα Ράλστον, δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας παγκοσμίως αντανακλά την αποτυχία να αντιμετωπιστεί η νόσος με τη δέουσα σοβαρότητα.

Η έκθεση καταγράφει, επιπλέον, σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών. Στην Κίνα, 62 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5-19 ετών έχουν υψηλό ΔΜΣ, στην Ινδία 41 εκατομμύρια, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες 27 εκατομμύρια - γεγονός που σημαίνει ότι δύο στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 3,8 εκατομμύρια παιδιά έχουν υψηλό ΔΜΣ, αριθμός ρεκόρ για τη χώρα, η οποία συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε σύγκριση με τη Γαλλία και την Ιταλία. Επιπλέον, έως το 2040 εκτιμάται ότι 370.000 παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εμφανίζουν ενδείξεις καρδιαγγειακής νόσου και 271.000 θα παρουσιάζουν σημάδια υπέρτασης.

Η World Obesity Federation καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πιο αποφασιστικές πολιτικές, όπως η επιβολή φόρων στη ζάχαρη, ο περιορισμός της διαφήμισης ανθυγιεινών τροφίμων και η εφαρμογή μέτρων που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να υιοθετήσουν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.