Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν καταναλώνεις καθημερινά μια κουταλιά ελαιόλαδο

Πώς μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να ενισχύσει την καρδιά, την πέψη, το ανοσοποιητικό σου και να προστατεύσει τα κύτταρά σας από τη φθορά.

Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό πυλώνα της μεσογειακής διατροφής και εδώ και δεκαετίες συνδέεται με την καλή υγεία και τη μακροζωία. Πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, αντιοξειδωτικά και πολύτιμες αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, θεωρείται ένα από τα πιο ευεργετικά φυσικά λιπαρά που μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, όλο και περισσότεροι υιοθετούν τη συνήθεια να καταναλώνουν ένα κουταλάκι ελαιόλαδο σκέτο, συνήθως το πρωί, πιστεύοντας ότι έτσι μεγιστοποιούν τα οφέλη του. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα όταν αυτή η πρακτική γίνεται καθημερινή;

Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας αν καταναλώνετε καθημερινά μια κουταλιά ελαιόλαδο

Μειώνει τη φλεγμονή

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ενώσεις που μειώνουν τη φλεγμονή και προστατεύουν από τη βλάβη των κυττάρων. Η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε αντιοξειδωτικά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης αρκετών χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων και ορισμένων μορφών καρκίνου. Η χρόνια φλεγμονή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας , διαβήτη τύπου 2, μεταβολικού συνδρόμου και νόσου Αλτσχάιμερ. Το κύριο λιπαρό οξύ στο ελαιόλαδο ονομάζεται ελαϊκό οξύ και έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και άλλων δεικτών φλεγμονής.

Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Το ελαιόλαδο αποτελεί κεντρικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, ενός υγιεινού διατροφικού σχεδίου που σχετίζεται με τη βελτίωση της υγείας της καρδιάς. Η τακτική κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου μπορεί να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς μειώνοντας τη φλεγμονή και προωθώντας την HDL (καλή) χοληστερόλη. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που καταναλώνουν περισσότερο από μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο καθημερινά έχουν 14% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Προστατεύει από το εγκεφαλικό επεισόδιο

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν υπάρχει έλλειψη ροής αίματος στον εγκέφαλο. Το ελαιόλαδο μπορεί να προστατεύσει από το εγκεφαλικό επεισόδιο μειώνοντας τα επίπεδα χοληστερόλης και την αρτηριακή πίεση. Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) και τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Η χοληστερόλη μπορεί να συσσωρευτεί στα αιμοφόρα αγγεία και η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να τα βλάψει, αυξάνοντας τον κίνδυνο απόφραξης. Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι η λήψη 1,5 έως 2,2 κουταλιών της σούπας ελαιόλαδου ημερησίως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής.

Υποστηρίζει ένα υγιές βάρος

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η τήρηση της μεσογειακής διατροφής, πλούσιας σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σχετίζεται με την επίτευξη και τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε ελαιόλαδο υποστηρίζει επίσης την απώλεια βάρους. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι το ελαιόλαδο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση βάρους με την πάροδο του χρόνου.

Καταπολεμά το μεταβολικό σύνδρομο

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια ομάδα παθήσεων που συμβάλλουν στον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη. Για να διαγνωστεί το μεταβολικό σύνδρομο, η ομάδα υγειονομικής περίθαλψης θα αναζητήσει τρεις από τις ακόλουθες πέντε παθήσεις:

Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

Υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία)

Υψηλά τριγλυκερίδια στο αίμα (υπερλιπιδαιμία)

Χαμηλή HDL χοληστερόλη

Η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου. Έρευνες διαπίστωσαν ότι η τήρηση μιας μεσογειακής διατροφής πλούσιας σε ελαιόλαδο μπορεί να βελτιώσει αρκετές παθήσεις που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη πέτυχαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, μειωμένα επίπεδα τριγλυκεριδίων και βελτιωμένο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Τα υγιή λίπη στο ελαιόλαδο μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Πιο συγκεκριμένα η κατανάλωση ελαιολάδου μπορεί να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να αποτρέψει την υπεργλυκαιμία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μια ποικιλία υψηλότερης ποιότητας και λιγότερο επεξεργασμένης.

Μειώνει τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων

Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του ελαιολάδου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν την υγεία των κυττάρων αποτρέποντας τη βλάβη και μειώνοντας τη φλεγμονή. Τα άτομα που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή μπορεί να διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και άλλων μορφών καρκίνου. Μια μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι τα άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων τύπων:

Καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος

Καρκίνος του μαστού

Καρκίνος του γαστρεντερικού συστήματος

Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου

Προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ

Η κατανάλωση ελαιόλαδου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. Μια ανασκόπηση διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωση ελαιόλαδου μπορεί να μειώσει τον αριθμό των πλακών βήτα-αμυλοειδούς στα εγκεφαλικά κύτταρα και να μειώσει τη φλεγμονή. Το ελαιόλαδο περιέχει φυτικές ενώσεις που μπορεί να εμποδίσουν τη συσσώρευση και τον αποκλεισμό των εγκεφαλικών κυττάρων από τις πλάκες βήτα-αμυλοειδούς. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Προάγει την υγιή πέψη και την υγεία του εντέρου

Μία μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 40 γραμμαρίων ελαιόλαδου καθημερινά στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία των βακτηρίων του εντέρου, γνωστών ως μικροβίωμα του εντέρου. Οι αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις του ελαιολάδου μπορεί να προστατεύουν από φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (IBD), συμπεριλαμβανομένης της ελκώδους κολίτιδας (UC) και της νόσου του Crohn. Επίσης, η κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου καθημερινά μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της IBD, όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα και επείγουσα ανάγκη για κόπρανα.

Ανακουφίζει από τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Επειδή το ελαιόλαδο έχει αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις, μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή των αρθρώσεων και να ανακουφίσει τον πόνο της αρθρίτιδας. Έρευνες διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση υγιεινών λιπών, όπως το ελαιόλαδο, σχετίζεται με χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα, η τοπική χρήση ελαιολάδου μπορεί επίσης να ωφελήσει άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Παρέχει αντιμικροβιακές επιδράσεις

Το ελαιόλαδο περιέχει φυτικές ενώσεις που μπορεί να σκοτώσουν ορισμένα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένου του Helicobacter pylori ( H. pylori ). Αυτός ο τύπος βακτηρίου ζει στο γαστρεντερικό σωλήνα και μπορεί να οδηγήσει σε έλκη με την πάροδο του χρόνου. Όμως, πολλές από τις μελέτες σχετικά με τις αντιμικροβιακές επιδράσεις του ελαιολάδου διεξήχθησαν σε δοκιμαστικούς σωλήνες ή σε ζώα. Γι’ αυτό και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ελαιόλαδο αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία για βακτηριακές λοιμώξεις.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό η καθημερινή κατανάλωση ενός κουταλιού ελαιόλαδου δεν είναι μόνο μια απλή διατροφική συνήθεια- είναι μια μικρή, αλλά ισχυρή επένδυση στην υγεία σας. Φυσικά, η καλή υγεία βασίζεται σε μια συνολική ισορροπημένη διατροφή και σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ωστόσο, μια κουταλιά ελαιόλαδο κάθε μέρα μπορεί να αποτελέσει ένα εύκολο, φυσικό και ευχάριστο «μυστικό» για την καθημερινή φροντίδα του οργανισμού σας. Η συνήθεια αυτή αποδεικνύει πως με μικρές, συνειδητές επιλογές μπορούμε να κάνουμε μεγάλο καλό στο σώμα μας, μέρα με τη μέρα.