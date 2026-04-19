Η τοξικότητα στον χώρο εργασίας μας γερνά πιο γρήγορα, σύμφωνα με έρευνα

Και όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά και στην οικογένεια. Δεν ισχύει όμως το ίδιο, αν έχεις (ή είχες) τοξικό σύντροφο

Αν βιώνεις τοξικότητα στη δουλειά, στη σχέση, στην οικογένεια ή στον στενό σου φιλικό περίγυρο, τότε καταλαβαίνεις απόλυτα το πόσο σε καταβάλλει ψυχικά. Σκέφτεσαι και συζητάς καθημερινά πράγματα και καταστάσεις, με αποτέλεσμα όλο αυτό να σου ρουφά την ενέργεια, αλλά και να σου ρίχνει την ψυχολογία στα τάρταρα. Σύμφωνα με νέα έρευνα κιόλας, σε γερνάει πριν την ώρα σου.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: ότι η τοξικότητα και η αρνητικότητα στη ζωή ενός ατόμου, συνδέονται με επιτύχανση της γήρανσης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το EL PAIS, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον «τοξικό» άτομο συνδέεται με μια μικρή αλλά μετρήσιμη επιτάχυνση του ρυθμού γήρανσης, περίπου ισοδύναμη με εννέα επιπλέον μήνες βιολογικής ηλικίας. Παράλληλα, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής, κατάθλιψης, άγχους και μεγαλύτερο φορτίο χρόνιων ασθενειών.

Μέχρι σήμερα, η σχέση ανάμεσα στην «ανεπιθύμητη μοναξιά» και την επιταχυνόμενη γήρανση είχε μελετηθεί εκτενώς. Ωστόσο, για τον Byungkyu Lee, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, τα ευρήματα μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τα οφέλη των υποστηρικτικών σχέσεων στο κόστος των τοξικών σχέσεων για την υγεία. «Μεγάλο μέρος της επιστημονικής βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στην κοινωνική υποστήριξη ως ένα μέτρο προστασίας, αλλά αλλά τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι αρνητικοί δεσμοί δεν επηρεάζουν μόνο το συναίσθημα αλλά και το σώμα, ειδικά όταν η τοξικότητα είναι μέρος της καθημερινότητας (είτε από γονείς είτε από συνάδελφο), εξηγεί ο ίδιος.

Για τη Consuelo Borrás, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας MiniAging στο Ινστιτούτο Υγείας INCLIVA και συγγραφέα του βιβλίου «100 años no es nada», τα αποτελέσματα είναι «ισχυρά» και επιβεβαιώνουν τη σημασία των κοινωνικών σχέσεων ως πυλώνα της υγιούς γήρανσης, εξίσου σημαντικό με τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο. Όπως σημειώνει, «αυτό που κάνει ιδιαίτερα πολύτιμη τη μελέτη είναι ότι δείχνει με πολύ ακριβείς βιολογικές μετρήσεις στο DNA, ότι οι τοξικές σχέσεις δεν επηρεάζουν μόνο ψυχολογικά αλλά επιταχύνουν πραγματικά τη βιολογική γήρανση του οργανισμού».

Από την άλλη, ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι οι τοξικές σχέσεις με στενά μέλη της οικογένειας (γονείς, παιδιά, αδέλφια ή συγγενείς εξ αγχιστείας) ή με άτομα του εργασιακού περιβάλλοντος (όπως προϊστάμενοι ή συνάδελφοι) συνδέονται με επιτάχυνση της βιολογικής ηλικίας. Αντίθετα, οι τοξικές σχέσεις με ερωτικούς συντρόφους δεν δείχνουν την ίδια επίδραση.

Για τη Borrás, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι οικογενειακές και εργασιακές σχέσεις είναι πιο δύσκολο να αποφευχθούν. «Την σχέση με τον συγγενή είναι πιο δύσκολο να την αποφύγεις και συχνά σε οδηγεί και προς τις δύο κατευθύνσεις: έχεις δεσμό και υποχρέωση απέναντί του, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει και έντονη σύγκρουση. Αυτές οι “μπερδεμένες” σχέσεις φαίνεται να είναι πιο επιβαρυντικές από τις σχέσεις που είναι απλώς καθαρά κακές».

Με τη σειρά του ο Lee προσθέτει πως οι ερωτικές σχέσεις συχνά περιλαμβάνουν και θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις. «Ένας σύζυγος που προκαλεί προβλήματα είναι ταυτόχρονα και άτομο με το οποίο μοιράζεσαι καθημερινές ρουτίνες, πόρους και συναισθηματική οικειότητα, κάτι που μπορεί να εξισορροπεί τα αρνητικά αποτελέσματα».