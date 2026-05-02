Το 25% των γυναικών της Gen Z πιστεύει ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην αγάπη και την καριέρα, σύμφωνα με έρευνα

«Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις γυναίκες», λέει ειδικός

Η Gen Z είναι δυναμική γενιά και αρκετά φιλόδοξη. Θέλει να χτίσει την καριέρα της από νωρίς, με στόχο η μελλοντική τους ζωή να είναι καλύτερη από αυτή που βιώνουν τώρα οι Millennials. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές, τα πράγματα μπλέκονται, ειδικά για τις γυναίκες της Gen Z.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EduBirdie, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συγγραφής, στην οποία συμμετείχαν 2.000 άτομα, οι μισές γυναίκες της Gen Z (47%) δηλώνουν ότι θέλουν να είναι ευτυχισμένα παντρεμένες με παιδιά και μια σταθερή δουλειά. Ένα επιπλέον 23% δηλώνει ότι θα προτιμούσε να είναι επιτυχημένο, ανεξάρτητο και διάσημο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να μην παντρευτεί.

Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τη διαχρονική πρόκληση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πολλοί αμφισβητούν τι είναι πραγματικά εφικτό. Το 25% των γυναικών της Gen Z πιστεύει ότι πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην καριέρα και την αγάπη, καθώς δηλώνει ότι δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο.

Η προσπάθεια να έχει κανείς μια δυνατή προσωπική ζωή και ταυτόχρονα καριέρα «ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για τις γυναίκες σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας», λέει η Wendy Walsh, ψυχολόγος και σημαντική φωνή στον τομέα των σχέσεων. Πολλές γυναίκες μπορεί να αισθάνονται ότι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουν είναι να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην καριέρα τους, σύμφωνα με την EduBirdie.

«Υποψιάζομαι ότι οι γυναίκες της Gen Z συχνά υιοθετούν την άποψη ότι μια γυναίκα μπορεί να τα έχει όλα, απλώς όχι την ίδια στιγμή», λέει η Walsh, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό κάποιες να αισθάνονται πως πρέπει πρώτα να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να εξοικονομήσουν χρήματα πριν ασχοληθούν με άλλες πτυχές της ζωής τους.

Για όσες θέλουν να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν τις ρομαντικές σχέσεις με την καριέρα τους, αυτό είναι εφικτό, λέει η Walsh, ειδικά με τον κατάλληλο σύντροφο. «Οι υγιείς σχέσεις βασίζονται στην αλληλεξάρτηση. Αναζήτησε έναν σύντροφο που στηρίζει τις φιλοδοξίες σου, όπως κι εσύ τις δικές του».