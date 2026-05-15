Το χαρακτηριστικό που όλοι πιστεύουν ότι είναι σούπερ ελκυστικό - αλλά οι έρευνες επιβεβαιώνουν πως είναι παγίδα

Ναι, η πλειονότητα των ανθρώπων πιστεύει πως αυτό είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό, αλλά οι έρευνες λένε το αντίθετο.

Η αυτοπεποίθηση θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι, όταν η αυτοεκτίμηση ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο, μπορεί τελικά να λειτουργήσει αρνητικά - ειδικά στις προσωπικές σχέσεις.

Η Jean Twenge, Ph.D., συγγραφέας του βιβλίου «Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled - and More Miserable Than Ever Before», εξηγεί πως οι Millennials μεγάλωσαν διαφορετικά από τις προηγούμενες γενιές. Σύμφωνα με την ίδια, η συνεχής έμφαση στην αυτοεκτίμηση και στην προσωπική ανεξαρτησία δημιούργησε ανθρώπους που βασίζονται υπερβολικά στον εαυτό τους. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η παγίδα.

Ο εγωκεντρισμός είναι εχθρός των σχέσεων

Παρότι η υψηλή αυτοεκτίμηση μπορεί αρχικά να φαίνεται ελκυστική, οι έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική εστίαση στον εαυτό μπορεί να δυσκολεύει ουσιαστικά τη δημιουργία βαθιών σχέσεων. Πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει να θεωρούν πως η προσωπική ευτυχία και η αυτάρκεια είναι προτεραιότητα πάνω απ’ όλα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων.

Οι Millennials, ειδικά, μεγάλωσαν με το μήνυμα ότι πρέπει να αγαπούν πρώτα τον εαυτό τους, να μην επηρεάζονται από τη γνώμη των άλλων και να αναζητούν αποκλειστικά ό,τι τους κάνει χαρούμενους. Αν και αυτό ακούγεται υγιές, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε σε υπερβολική ανεξαρτησία και μειωμένη συναισθηματική σύνδεση με τους γύρω τους.

Η κοινωνική λειτουργός Caitlin Cantor εξηγεί πως πολλοί άνθρωποι ανέπτυξαν μια νοοτροπία που θεωρούν ότι μπορούν και πρέπει να τα καταφέρνουν όλα μόνοι τους. Αυτό όμως δυσκολεύει την ευαλωτότητα, την οικειότητα και τη βαθιά σύνδεση που απαιτούν οι υγιείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το πρόβλημα δεν είναι η αυτοπεποίθηση από μόνη της, αλλά όταν μετατρέπεται σε υπερβολικό ατομικισμό. Τότε, οι άνθρωποι μπορεί να φαίνονται σίγουροι και αυτάρκεις, αλλά στην πραγματικότητα να δυσκολεύονται να εμπιστευτούν, να ανοιχτούν και να συνδεθούν ουσιαστικά με έναν σύντροφο.

Τα καλά νέα είναι πως τα θετικά χαρακτηριστικά των σχέσεων - όπως η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία και η συναισθηματική εγγύτητα - μπορούν να καλλιεργηθούν. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πραγματική ισορροπία βρίσκεται κάπου στη μέση: στο να αγαπά κανείς τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ικανότητα να συνδέεται βαθιά με τους άλλους.

