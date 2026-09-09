Έρευνα δείχνει ότι τόσο η θερμοκρασία όσο και η ποσότητα των πολύ ζεστών ροφημάτων που καταναλώνουμε επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

Για πολλούς από εμάς, η ημέρα δεν ξεκινά πραγματικά χωρίς έναν καφέ ή ένα ζεστό τσάι. Και όταν λέμε «ζεστό», συχνά εννοούμε τόσο ζεστό ώστε χρειάζονται μερικές γουλιές με προσοχή μέχρι να μπορέσουμε να το απολαύσουμε κανονικά. Μια νέα μεγάλη μελέτη, ωστόσο, έρχεται να μας κάνει να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου του οισοφάγου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι καταναλώνουν ροφήματα σε «πολύ ζεστή» θερμοκρασία μπορεί να έχουν έως και τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης πλακώδους καρκινώματος του οισοφάγου, σε σύγκριση με όσους προτιμούν τα ροφήματά τους σε πιο ήπια θερμοκρασία.

Δεν είναι μόνο πόσο ζεστό είναι το ρόφημα

Η θερμοκρασία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που εξετάστηκε. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι και η συχνότητα κατανάλωσης φαίνεται να παίζει ρόλο. Η καθημερινή κατανάλωση έξι ή περισσότερων ζεστών ροφημάτων συσχετίστηκε με 71% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πλακώδους καρκινώματος, συγκριτικά με την κατανάλωση λιγότερων από έξι.

Η μελέτη δεν διαπίστωσε, ωστόσο, αντίστοιχη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ζεστών ροφημάτων και το αδενοκαρκίνωμα, τη δεύτερη βασική μορφή καρκίνου του οισοφάγου.

Τι ακριβώς μελέτησαν οι επιστήμονες;

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από σχεδόν 980.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περίπου 14 χρόνια. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να περιγράψουν τη θερμοκρασία στην οποία προτιμούσαν να καταναλώνουν τα ζεστά τους ροφήματα, επιλέγοντας ανάμεσα σε «πολύ ζεστό», «ζεστό», «χλιαρό» ή «δεν πίνω ζεστά ροφήματα».

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: η θερμοκρασία δεν μετρήθηκε με θερμόμετρο. Βασίστηκε στην προσωπική αντίληψη των συμμετεχόντων για το πόσο ζεστό ήταν το ρόφημά τους. Αυτό αποτελεί έναν από τους περιορισμούς της έρευνας που επισημαίνουν οι ειδικοί.

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Γιατί μπορεί να επηρεάζει τον οισοφάγο;

Η πιθανή εξήγηση βρίσκεται στη θερμότητα. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση του οισοφάγου σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλεί θερμικό ερεθισμό ή βλάβη στα κύτταρα που επενδύουν το εσωτερικό του. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι καινούργια. Προηγούμενες έρευνες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου έχουν συνδέσει την κατανάλωση εξαιρετικά ζεστών ροφημάτων, ακόμη και σε θερμοκρασίες γύρω στους 70°C ή υψηλότερες, με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Μάλιστα, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τα πολύ ζεστά ροφήματα ως «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο».

Πρέπει λοιπόν να σταματήσεις να πίνεις καφέ και τσάι;

Όχι φυσικά! Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι πρέπει να αποχαιρετήσεις τον πρωινό σου καφέ ή το αγαπημένο σου τσάι. Το βασικό μήνυμα της έρευνας αφορά τη θερμοκρασία στην οποία τα καταναλώνεις. Οι ειδικοί προτείνουν μια απλή αλλαγή: αντί να πίνεις το ρόφημά σου αμέσως μόλις σερβιριστεί, άφησέ το για λίγο ώστε να κρυώσει σε μια θερμοκρασία που είναι άνετη για κατανάλωση.

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός λεπτών που πρέπει να περιμένεις, καθώς αυτό εξαρτάται από το ρόφημα, το σκεύος και τη θερμοκρασία στην οποία σερβίρεται. Ένας καλός πρακτικός κανόνας είναι απλώς να μην το πίνεις όσο είναι τόσο καυτό ώστε να χρειάζεται να φυσάς κάθε γουλιά.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο καρκίνος του οισοφάγου έχει πολλούς παράγοντες κινδύνου, με το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ να συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους.

Αν λοιπόν ανήκεις σε εκείνους που θέλουν τον καφέ ή το τσάι τους σχεδόν καυτό, ίσως αξίζει να κάνεις μια μικρή αλλαγή στην καθημερινή σου ρουτίνα. Δεν χρειάζεται να στερηθείς το αγαπημένο σου ρόφημα· απλώς δώσε του λίγο χρόνο να κρυώσει πριν από την πρώτη γουλιά.

Η νέα μελέτη δεν αποδεικνύει ότι ένα καυτό φλιτζάνι καφέ προκαλεί από μόνο του καρκίνο, αλλά ενισχύει τις ενδείξεις ότι η συστηματική κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων μπορεί να αποτελεί έναν παράγοντα που αξίζει να λαμβάνουμε υπόψη.