Τελικά, υπάρχει διαφορά μεταξύ άγχους και στρες;

Αν πιστεύεις ότι είναι συνώνυμες έννοιες, κάνεις τεράστιο λάθος σύμφωνα με τους ειδικούς

Άγχος, στρες. Δύο λέξεις που συνήθως τις βάζουμε με κοινό παρονομαστή την ψυχική υγεία αλλά τελικά έχουν πολύ διαφορετική σημασία.

Μπορεί να τις θεωρούμε συνώνυμες και παρόλο που μας προκαλούν παρόμοια συναισθήματα, οι ειδικοί καταλήγουν ότι έχουν βασικές διαφορές. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και κάποιες ομοιότητες, όπως ότι τόσο το άγχος όσο και το στρες είναι συναισθηματικές αντιδράσεις με βασικά συμπτώματα την ευερεθιστότητα, τους πονοκεφάλους και τη δυσκολία στον ύπνο.

Οι διαφορές τους ξεκινούν κυρίως από τις αιτίες πρόκλησης και θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την ψυχική μας υγεία. Ο κλινικός ψυχολόγος του Bupa UK Insurance, Pablo Vandenabeele, εξηγεί ότι «το στρες είναι η φυσική αντίδραση απέναντι σε μια πρόκληση. Τα πρώτα σημάδια είναι οι αυξημένοι καρδιακοί παλμοί και τα χέρια που αρχίζουν να ιδρώνουν».

Το άγχος είναι πολύ διαφορετικό, σύμφωνα με τον ίδιο. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια αντίδραση στο στρες και είναι εσωτερικευμένο. Αν για παράδειγμα στεναχωριέσαι υπερβολικά για κάτι που δεν συνηθίζεις, τότε μιλάμε για άγχος και όχι στρες». Στρες αντίθετα, αρχίζουμε να νιώθουμε όταν βρισκόμαστε σε ένα πιεστικό περιβάλλον.

Απόγνωση, απώλεια όρεξης, ευερεθιστότητα, διαταραχές ύπνου. Παρόλο που αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα τόσο του άγχους όσο και του στρες, υπάρχει μία βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο και αυτή είναι ότι το άγχος προσδιορίζεται από μια μόνιμη στενοχώρια.

