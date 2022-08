ΔΕΠΥ: Τα 3 βασικότερα σημάδια για διάγνωση στα παιδιά

Τα άτομα με ΔΕΠΥ προσεγγίζουν τον κόσμο διαφορετικά και χαρακτηρίζονται από έντονη υπερδιέγερση

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ/ ADHD), είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή.

Ένα άτομο με ΔΕΠΥ τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε υπερδιέγερση και αποδιοργάνωση και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα σημάδια που ενδεχομένως να υποδηλώνουν μια προδιάθεση από μικρή ηλικία.

Tα 3 μεγαλύτερα σημάδια, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι ότι:

Το παιδί σας μπορεί να δυσκολεύεται να ακούσει έναν ομιλητή, να ακολουθήσει οδηγίες, να ολοκληρώσει εργασίες ή να παρακολουθεί τα πράγματά του. Μπορεί να ονειρεύεται πολλά και να κάνει απρόσεκτα λάθη. Ή μπορεί να αποφεύγει δραστηριότητες που χρειάζονται συγκέντρωση.

Θα παρατηρήσετε ότι το παιδί σας μπορεί να δυσκολευτεί να περιμένει τη σειρά του. Μπορεί να διακόπτει συνέχεια τους άλλους, ή να δίνει απαντήσεις πριν ο δάσκαλος ολοκληρώσει μια ερώτηση.

Ένα άλλο σημάδι είναι όταν το παιδί δεν μπορεί να καθίσει ακίνητο. Μπορεί να τρέχει και να σκαρφαλώνει όλη την ώρα, ακόμη και όταν βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Όταν κάθεται, τείνει να είναι συνέχεια σε υπερδιέγερση. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι μιλάει πολύ και δυσκολεύεται να παίξει ήσυχα.

Η ρουτίνα παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα παιδί με ΔΕΠΥ. Φτιάξτε ένα καθημερινό πρόγραμμα που να του θυμίζει τι πρέπει να κάνει όλη την ημέρα. Αυτό το βοηθά να παραμείνει πιστό στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ώρες για να ξυπνήσει, να φάει, να παίξει, να κάνει δουλειές στο σπίτι και και να κοιμηθεί.

Kids with #ADHD don't just have trouble "paying attention," they have trouble *not* paying attention. This is because their attention is much more impulsive, so it requires a LOT more effort to focus on something and a LOT more effort to block out distractions. 3/9#ADHDfacts