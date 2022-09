Γιατί βλέπεις όνειρα ότι απατάς τον/την σύντροφό σου και τι σημαίνει;

Μήπως το βράδυ είδες πάλι το ίδιο όνειρο; Οι ειδικοί δίνουν τη δική τους ερμηνεία στο γιατί η απιστία ζει στα όνειρά σου

Κάθε βράδυ βλέπεις το ίδιο όνειρο και ξυπνάς με ταχυπαλμία και άγχος μην έχει συμβεί στα αλήθεια. Αν αυτό που μόλις περιγράψαμε, χαρακτηρίζει τον ύπνο σου το τελευταίο διάστημα, υπάρχει εξήγηση και δεν έχει να κάνει με το ότι θες στα αλήθεια να απατήσεις τον σύντροφό σου μία μέρα.

H ονειρική σκηνή της απιστίας μπορεί να έχει πρωταγωνιστή έναν εντελώς άγνωστο τύπο, έναν celebrity, έναν παλιό σου συνάδελφο, ένα πολύ κοντινό σου πρόσωπο. Όποιο κι αν είναι το τρίτο πρόσωπο, οι ειδικοί έρχονται να σε καθησυχάσουν αφού υποστηρίζουν πως πρόκειται για ένα πολύ συνηθισμένο όνειρο.

What does a dream about Cheating mean? Dreams of a cheating partner are among the most common dreams reported. 👩‍🎓👫❗️https://t.co/3FuWYxczxj#cheating #marriage #dreams #Dreamers #cheatingdream #dreamsmeaning #wife #husband #bed #night #luciddream #DREAMS