Το νο1 πράγμα που σου καταστρέφει τον ύπνο (και πώς να το διορθώσεις σε 15')

Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Αν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, το πιο σίγουρο είναι ότι η μέρα σου θα εξελιχθεί λίγο περίεργα. Θα έχεις μειωμένη διάθεση και όρεξη ενώ τα επίπεδα της ζωντάνιας σου θα είναι στα «πατώματα».

Αν αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που κρατάει μακριά την καλή ποιότητα από τον ύπνο σου, οι ειδικοί σου έχουν την απάντηση και δεν είναι αυτό που υποψιάζεσαι. Όχι, ο νούμερο ένα παράγοντας που επηρεάζει το πώς κοιμάσαι, δεν είναι η πολύωρη έκθεση στην οθόνη του κινητού σου αλλά οι σκέψεις, το «αναμάσημα» της ημέρας που μόλις πέρασε και φυσικά το overthinking.

Οι σκέψεις σου «μπλοκάρουν» τον εγκέφαλό σου, τον κρατούν απασχολημένο και αυτό εντείνεται όταν επικρατεί ησυχία και σκοτάδι. Η προσοχή σου προσανατολίζεται συνέχεια σε διάφορα που σε ανησυχούν με αποτέλεσμα να στριφογυρνάς στο κρεβάτι χωρίς να κλείνεις μάτι. Τι πήγε λάθος, τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά, τι δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελες. Αυτά και άλλα πολλά μπορεί να απασχολούν το μυαλό σου την ώρα που οργανισμός σου προσπαθεί μάταια να κοιμηθεί, συναντώντας αντίσταση από τον ίδιο σου τον εαυτό.

A tip to taking a step towards reducing anxiety and becoming more optimistic is to sleep more. Lack of sleep leads to a process called rumination, which results when someone obsesses over issues or concerns.#whateverittakes pic.twitter.com/I3Arx8RXbh