Πόσο σημαντικό είναι το μαξιλάρι του ύπνου και πώς να διαλέξεις το σωστό για σένα

Η επιλογή του κατάλληλου μαξιλαριού είναι πολύ πιο σημαντική απ' ό,τι νομίζεις και υπάρχει τρόπος να βρεις το κατάλληλο για σένα

Αν τα βράδια βάζεις τα καλύτερα sleep apps για να σε πάρει ο ύπνος, μετράς προβατάκια αλλά συνεχίζεις να στριφογυρνάς στο κρεβάτι σου για ώρες, τότε μάλλον κάτι δεν κάνεις καλά με το μαξιλάρι σου. Η ένταση και το άγχος από όλη τη μέρα μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου σου αλλά το μέρος, πάνω στο οποίο ξεκουράζεις το κεφάλι σου όλο το βράδυ, μπορεί να καθορίσει το αν απολαμβάνεις ή όχι, τις ώρες χαλάρωσης.

Το είδος του μαξιλαριού που επιλέγεις για να ξεκουράσεις το σώμα σου, είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι πιστεύεις, σύμφωνα με τον sleep expert, Martin Seeley. Όπως περιγράφει στο Stylist, ένας διακεκομμένος ύπνος μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός εντελώς ακατάλληλου μαξιλαριού για τις δικές σου ανάγκες. «Διαλέγοντας το σωστό για σένα, παρέχεις την κατάλληλη στήριξη στο κεφάλι, τον λαιμό και τη σπονδυλική σου στήλη, που μπορεί να αποτρέψει διάφορα προβλήματα στη μέση».

Αν δεν κοιμάσαι σε σωστό μαξιλάρι, είναι πιθανό να έχεις συχνούς πονοκεφάλους και μυϊκούς πόνους από τη λάθος στάση και την έλλειψη στήριξης ενώ μπορεί παράλληλα να εμφανίζεις διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, καταλήγει ο Seeley.

Are you a side sleeper or a front sleeper? Or a starfish? Can't get comfortable at night? Did you know the Great British Sleep Survey found 'bodily discomfort' topped the list of physical factors negatively affecting sleep. #sleep #insomnia #sleepwell https://t.co/zNt5BMpMDg pic.twitter.com/kKXRvfkDCb — Sleepio (@Sleepio) September 14, 2018

Τα οφέλη του κατάλληλου μαξιλαριού

Διαλέγοντας το σωστό μαξιλάρι για σένα, μπορείς να έχεις πολλά περισσότερα οφέλη απ΄ ό,τι φανταζόσουν στη συνολική σου ευεξία. Το σωστό μαξιλάρι ξεκουράζει 100% τον οργανισμό, του δίνει το απαραίτητο boost για την επόμενη μέρα και συνήθως βοηθάει να μην κοιμόμαστε με διακοπές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξεις στην αναζήτηση του κατάλληλου μαξιλαριού για σένα, είναι να ταιριάζει με τη θέση, από την οποία κοιμάσαι.

Παρόλο που είναι φυσικό να αλλάζεις διάφορες στάσεις μες στη νύχτα, έχεις μία που σίγουρα είναι αγαπημένη και αυτή πρέπει να είναι το κριτήριο της επιλογής.

Αν κοιμάσαι:

Ανάσκελα

Back Sleepers sleep on their back can result in constant pain in their lower back and also get sleep apnea. Here's how to cure it: #BackSleepers pic.twitter.com/Fau5SEavsd — NightyHouse (@NightieHouse) June 19, 2019

Αν προτιμάς να κοιμάσαι ανάσκελα, τότε χρειάζεσαι ένα σταθερό και χοντρό μαξιλάρι για να στηρίζει πλήρως την περιοχή γύρω από τον λαιμό σου. Αν είναι πολύ χοντρό ή πολύ λεπτό, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μέση ή το αυχενικό σου οπότε καλό είναι να ζητήσεις να είναι medium- soft.

Στα πλάγια

Αν κοιμάσαι στα πλάγια, τότε χρειάζεσαι ένα πιο χοντρό μαξιλάρι σε σχέση με κάποιον που κοιμάται ανάσκελα. Καλό είναι να είναι ορθοπεδικό καθώς θα παρέχει στήριξη στον λαιμό και στους ώμους σου.

Μπρούμυτα

Αν προτιμάς να κοιμάσαι μπρούμυτα, τότε καλό είναι να πάρεις ένα απαλό μαξιλάρι προς το medium- soft. Το συγκεκριμένο είδος προσφέρει άνεση και την πολυπόθητη χαλάρωση την ώρα που παραδίδεσαι στην αγκαλιά του Μορφέα, λαμβάνοντας τη συγκεκριμένη στάση.