Ήξερες ότι αποφεύγοντας το άγχος, αγχώνεσαι περισσότερο;

Αν σε μπερδέψαμε, καλό είναι να διαβάσεις όσα έχουν να σου πουν οι ειδικοί

Οι έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο άγχος είναι πολλές. Λογικά γνωρίζεις ήδη ότι το υπερβολικό στρες επηρεάζει την περίοδο σου αλλά και ότι τα φυσιολογικά του όρια μπορεί να κάνουν καλό στην υγεία σου. Αυτό που μάλλον όμως δεν ξέρεις, είναι ότι αποφεύγοντας το άγχος, αγχώνεσαι περισσότερο!

Δεν πρόκειται για μικρό γλωσσοδέτη αλλά για πραγματικότητα καθώς με αυτόν τον τρόπο, βάζεις τον εαυτό σου σε έναν φαύλο κύκλο άγχους. Το να αποφεύγεις ένα άτομο ή μία κατάσταση που σου προκαλεί άγχος, είναι απολύτως φυσιολογικό αλλά όταν το κάνεις επανειλημμένα, το άγχος σου χειροτερεύει και η διαδικασία, στην οποία υποβάλλεις τον εαυτό σου, ορίζεται ως "anxious avoidance".

Η αποφυγή του συγκεκριμένου συναισθήματος ουσιαστικά στο επιστρέφει στο διπλάσιο και αυτό συμβαίνει σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια, Jacqueline Carson, επειδή «η αποφυγή προκαλεί το μοτίβο της αρνητικής ενίσχυσης».

