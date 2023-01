Βάζεις πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου; Ίσως πάσχεις από το σύνδρομο "super- helper"

Νοιάζεσαι διαρκώς για τις ανάγκες των άλλων αλλά δεν βρίσκεις ποτέ χρόνο για τον εαυτό σου; Τότε είναι πολύ πιθανό να έχεις το σύνδρομο "super- helper"

Το να είσαι καλός με τους άλλους, είναι προτέρημα. Μια καλή πράξη δίνει πάντα ένα boost στην ενσυναίσθηση και απομακρύνεται ένα βήμα από τον εγωκεντρισμό. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά η επιστήμη που αποδεικνύει ότι το να βοηθάς τους άλλους, μειώνει το άγχος, αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και εκτοξεύει στον οργανισμό μας τα επίπεδα ενδορφίνης.

Ωστόσο, το να είσαι καλός με τους άλλους, μπορεί να υπερβεί τα όρια και να σε κάνει να παραγκωνίσεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι ξεκάθαρα πρόβλημα και είναι γνωστό ως "super- helper syndrome". Οι ψυχολόγοι Jess Baker και Rod Vincent το περιγράφουν ως την ανάγκη να ανταποκρίνονται και να ικανοποιούν πάντα τις ανάγκες των άλλων, βάζοντας στο περιθώριο τις δικές τους.

Τα άτομα με το συγκεκριμένο σύνδρομο βρίσκουν πάντα χρόνο για τους άλλους, απλώνουν πάντα ένα χέρι βοηθείας σε κάθε δύσκολη στιγμή, ακόμη κι αν δεν έχουν καθόλου προσωπικό χρόνο. Θα σου φτιάξουν το βιογραφικό, θα σου δανείσουν το αμάξι τους, θα σου δώσουν τις συμβουλές τους και γενικά θα είναι εκεί για σένα ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη ζωή τους.

