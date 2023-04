Freeze mode: Εσύ ξέρεις την τρίτη αντίδραση μετά το "fight or flight";

Σίγουρα ξέρεις αρκετά για την «πάλη ή φυγή», με την οποία ανταποκρίνεσαι σε μια αντίξοη συνθήκη. Τι γνωρίζεις όμως για την αρχαία τεχνική επιβίωσης, Freeze Mode;

Πόση εξοικείωση έχεις αναπτύξει με ό,τι σου προκαλεί στρες; Με ποιον μηχανισμό άμυνας αντιδράς συνήθως; Με την «πάλη», τη «φυγή» ή μήπως με το "freeze mode"; Αν ο τρίτος όρος σου φαίνεται αρκετά περίεργος και δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν, πρόκειται για τον μηχανισμό εκείνον που σε ακινητοποιεί, σε παραλύει και δεν μπορείς να κάνεις την παραμικρή κίνηση όταν σε κυριεύει.

Αντί να τρέξουμε μακριά για να το σκάσουμε ή να μείνουμε και να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη συνθήκη, σε αυτή την περίπτωση, απλά σταματάμε.

