Διαταραχή Πανικού: Το τεστ που θα αποκαλύψει αν έχεις και σε ποιον βαθμό

Οι ηλικίες που πλήττει περισσότερο, είναι τα 20-40 έτη

Η διαταραχή πανικού είναι μια αγχώδης διαταραχή στην οποία το κύριο σύμπτωμα είναι η κρίση πανικού, δηλαδή ένα ξαφνικό βίωμα άγχους που σε κατακλύζει, αλλά και σωματικής δυσφορίας.

Ένα άτομο έχει διαταραχή πανικού όταν αρχίσουν και επαναλαμβάνονται κρίσεις πανικού μέσα σε διάστημα ενός μήνα ή περισσότερο. Παράλληλα στο ίδιο διάστημα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον άγχος, επίμονη ανησυχία επανεμφάνισης και άλλων κρίσεων πανικού, έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης πανικού (ενδεχόμενος θάνατος, απώλεια ελέγχου ή τρέλα).

Η συμπεριφορά του ατόμου αλλάζει με στόχο να αποτραπεί η επανεμφάνιση κρίσεων και το κυριότερο συναίσθημα είναι φόβος για το άγνωστο.

