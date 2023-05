Πώς να σταματήσεις μια κρίση πανικού την ώρα που σου συμβαίνει: 6 τεχνικές ειδικών

Υπάρχει τρόπος να ηρεμήσεις τον εαυτό σου μέσα σε λίγα λεπτά

Ταχυπαλμία, αίσθημα ζάλης και αδυναμίας, δύσπνοια, ιδρώτας, κοιλιακή δυσφορία. Αυτά και πολλά ακόμη συμπτώματα, βιώνει ένα άτομο με κρίση πανικού και η αλήθεια είναι, ότι τις περισσότερες φορές δεν περιγράφεται εύκολα με λέξεις.

Πρόκειται για μια «βίαιη» εμπειρία που σε κατακλύζει για λίγα λεπτά χωρίς να σε αφήνει να αντιδράσεις, ειδικά αν δεν έχεις αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας για το πώς να την αντιμετωπίζεις. Οι κρίσεις πανικού δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Έρευνες δείχνουν ότι το 13,2% των ανθρώπων έχουν βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους μια τέτοια κρίση, με τις περισσότερες να διαρκοών από 5'-20'.

Αν αναρωτιέσαι πώς μπορεί να σταματήσεις μια κρίση πανικού τη στιγμή που τη βιώνεις, η ψυχολόγος Dr Meg Arroll προτείνει μέσω του Stylist, 6 τεχνικές που υπόσχονται να απαλύνουν την ένταση των όσων νιώθειες εκείνη την ώρα:

Όπως εξηγεί η Dr Arroll: «Το πιο σημαντικό πράγμα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού, είναι να επαναφέρεις τον έλεγχο στην αναπνοή σου». Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσεις να επιβραδύνεις τον τρόπο που αναπνέεις αλλά και να ελέγξεις το πού επικεντρώνεται. «Βεβαιώσου ότι αναπνέεις μέσω του διαφράγματός σου ή της κοιλιάς σου», σημειώνει η ειδικός. Τοποθέτησε λοιπόν, το ένα χέρι στο στήθος σου και το άλλο στην κοιλιά σου, και προσπάθησε να επιτύχεις τη σωστή αναπνοή.

