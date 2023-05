Τι δεν πρέπει να κάνεις ποτέ όταν θυμώνεις

Πώς τα πας με τις εκρήξεις οργής;

Πόσο εύκολας θυμώνεις και σε ποιον βαθμό εκδηλώνεις την οργή σου όταν σε κυριεύει; Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα αλλά ο τρόπος που το εκφράζεις, λύνει το πρόβλημα ή το κάνει χειρότερο.

Η life coach Stef Ziev μαθαίνει στο κοινό της πώς να επικοινωνεί αποτελεσματικά ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας λεκτικής διαμάχης. «Ο καλύτερος τρόπος για να εκφράζεις ένα συναίσθημα με υγιή τρόπο, είναι να του δίνεις φωνή, όνομα και να το αναγνωρίζεις», όπως λέει, προσφέροντας μερικά tips που θα σε σώσουν όταν δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς τον θυμό σου.

Για αρχή, καλό είναι να περιγράψεις ακριβώς τι είναι αυτό που πυροδότησε την έκρηξή σου αλλά το σημαντικό είναι να «μην το κάνεις ποτέ προσωπικό». Αν το κάνεις, θα φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θες. Για να καταλάβεις τι εννοεί η Ziev, αρκεί ένα παράδειγμα. Όπως σε συμβουλεύει, καλύτερα να μην πεις ποτέ: «Με εκνευρίζεις όταν δεν ακούς ποτέ τις συμβουλές μου στα meetings». Ο καλύτερος τρόπος για να πεις κάτι τέτοιο, είναι ο εξής: «Όταν δεν υπολογίζεις τις συμβουλές μου στα meetings, νιώβω ότι με υποτιμάς».

Here's the No. 1 phrase to avoid when you're angry, says life coach: 'Never make it personal' https://t.co/93Wqv5lvf4