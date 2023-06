Όχι πια multitasking, μόνο monotasking: Γιατί αξίζει να δοκιμάσεις τη νέα τάση

Αν το multitasking σού προσθέτει extra stress και μια αίσθηση αποτυχίας, δοκίμασε το monotasking

Το multitasking τις περισσότερες φορές σε ωθεί να υπερβαίνεις τα όριά σου, εκτελώντας διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Παρόλο που φαινομενικά σε γεμίζει με δυναμισμό και coolness, πρακτικά προσθέτει extra stress και μια αίσθηση αποτυχίας στην ήδη φορτωμένη καθημερινότητά σου.

Στην πραγματικότητα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει την ικανότητα να συγκεντρώνεται 100% σε παραπάνω από ένα project ή task τη φορά. Κάθε φορά λοιπόν που καταπιανόμαστε με διάφορα ταυτόχρονα, απλώς τα φέρουμε εις πέρας (ή και όχι), χωρίς καμία επιτυχία. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν μεταβαίνουμε από το ένα task στο άλλο, μειώνουμε σημαντικά την παραγωγικότητά μας.

Αν βλέπεις λοιπόν πως το να προσπαθείς να υπερβαίνεις κάθε φορά τον εαυτό σου για να τα κάνεις όλα, δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην απόγνωση, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσεις το monotasking. Είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του και συμβαδίζει πολύ καλύτερα με τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Το multitasking είναι μέρος μιας πειστικής ψευδαίσθησης προς τον εαυτό μας, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε πολλά πράγματα την ίδια στιγμή παρά μόνο σε ένα (αν φυσικά θέλουμε να το κάνουμε καλά). Στην περίπτωση της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών πραγμάτων, το μόνο που κάνουμε είναι να μετατοπίζουμε την προσοχή μας από το ένα project στο άλλο.

