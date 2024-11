3 στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους μεγαλύτερους στόχους στη ζωή σου, σύμφωνα με ψυχολόγο

Η Καρολίν Άνταμς Μίλερ, ψυχολόγος και συγγραφέας, έχει κάνει εκτενή έρευνα στο πώς μπορούμε με μόνο 3 στρατηγικές να πετύχουμε τους σημαντικότερους στόχους μας

Στην καθημερινότητά μας όλοι θέτουμε μικρότερους και μεγαλύτερους στόχους. Στόχους για την επαγγελματική μας εξέλιξη, για την οικονομική μας ανάπτυξη, αλλά και στόχους που μοιάζουν «ασήμαντοι», ωστόσο μακροπρόθεσμα αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική τους. Όπως και ‘χει, όλοι οι στόχοι χρειάζονται συγκεκριμένες στρατηγικές που απαιτούν πειθαρχία.

Γενικότερα, οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας πως κάθε στόχος απαιτεί μόνο σκληρή δουλειά από εμάς τους ίδιους. Αλλά, η αλήθεια διαφέρει: Αυτό που χρειάζεται πολλές φορές είναι να χτίσουμε και να καλλιεργήσουμε μια υποστηρικτική κοινότητα. Αξιοποιώντας θετικές συνδέσεις, εντοπίζοντας βασικούς υποστηρικτές και αγκαλιάζοντας την αμοιβαία υποστήριξη, μπορούμε να επιτύχουμε τα πιο φιλόδοξα όνειρά μας.

Η Καρολίν Άνταμς Μίλερ, ψυχολόγος και συγγραφέας του «Big Goals: The Science of Setting Them, Achieving Them, and Creating Your Best Life», έχει κάνει εκτενή έρευνα στο πώς μπορούμε με μόνο 3 στρατηγικές να πετύχουμε τους σημαντικότερους στόχους μας, να αυξήσουμε τα κίνητρά μας, τη δημιουργικότητά και την ανθεκτικότητά μας.

Παρακάτω, βρίσκεις αυτές τις 3 αποτελεσματικές στρατηγικές από το βιβλίο της, για να τις αξιοποιήσεις στο έπακρο.

Χρησιμοποίησε το «φαινόμενο του ηλιοτρόπιου» (Heliotropic Effect)

To συγκεκριμένο φαινόμενο επινοήθηκε από τον ειδικό και συγγραφέα, Κιμ Κάμερον, και περιγράφει την τάση μας να ελκόμαστε από τους θετικούς ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο που οι ηλίανθοι στρέφονται προς τον ήλιο, οι άνθρωποι φυσικά αναζητούν εκείνους που εκπέμπουν ζεστασιά και νιώθουν ότι τους ανυψώνουν. Για να αξιοποιήσεις αυτό το φαινόμενο, αρκεί για να σκεφτείς:

Ποιος στη ζωή σου βγάζει την καλύτερη ενέργειά σου και σε παρακινεί; Πώς μπορείς να περάσεις περισσότερο χρόνο με αυτά τα άτομα που σε βοηθούν να αισθάνεσαι εμπνευσμένος; Ποιος, από την άλλη, σου στραγγίζει την ενέργειά σου;

Προσδιόρισε τους ανθρώπους στη ζωή σου που λειτουργούν ως «καταλύτες» ή «τροφοδότες»

Η ψυχολόγος του Χάρβαρντ, Τερέσα Αμάπιλ, και ο ερευνητής Στίβερ Κάρμερ, σημειώνουν ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων που είναι απαραίτητοι για την πρόοδο: «καταλύτες» που παρέχουν πόρους και υποστήριξη και «τροφοδότες» που προσφέρουν ενθάρρυνση και επικύρωση. Και η οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού δικτύου περιλαμβάνει την εξισορρόπηση αυτών των ρόλων.

Εδώ, μπορείς να σκεφτείς την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία αντιμετώπισε τις προκλήσεις της βιομηχανίας με τη βοήθεια της βάσης των θαυμαστών της. Οι θαυμαστές της, οι «Swifties», λειτούργησαν ως καταλύτες αγοράζοντας τα επαναηχογραφημένα άλμπουμ της και ως τροφοδότες εκφράζοντας δημόσια την υποστήριξή τους. Αυτή η αμοιβαία σχέση της έδωσε τη δυνατότητα να πάρει τον έλεγχο της μουσικής της και συνεχίζει να τροφοδοτεί την επιτυχία της.

Εκπαίδευσε τον εαυτό σου να λαμβάνει υποστήριξη

Ο Κρις Πέτερσον, ένας από τους πρωτοπόρους της θετικής ψυχολογίας, τόνισε τη σημασία της «ικανότητας να αγαπάς και να αφήνεις τους άλλους να σε αγαπούν». Η οικοδόμηση αυθεντικών σχέσεων απαιτεί προθυμία τόσο για παροχή όσο και για λήψη υποστήριξης. Με το να είμαστε ανοιχτοί στη βοήθεια των άλλων, ενισχύουμε τις συνδέσεις μας, χτίζουμε ανθεκτικότητα και επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. «Η λήψη υποστήριξης είναι εξίσου σημαντική με την παροχή της», σημειώνει η Μίλερ. «Αυτή η αμοιβαία ανταλλαγή φροντίδας και ενθάρρυνσης μπορεί να μας ωθήσει προς τα εμπρός με τρόπους που η μοναχική εργασία δεν μπορεί».