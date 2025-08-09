Παιδοψυχολόγος αποκαλύπτει τις φράσεις που καθησυχάζουν τα παιδιά όταν ξεσπούν

Αυτές οι 7 φράσεις βοηθούν τους γονείς να διαχειρίζονται τα ξεσπάσματα των παιδιών τους, δείχνοντας κατανόηση.

Η παιδοψυχολόγος και σύμβουλος γονέων, Reem Raouda, βάσει πρόσφατης μελέτης και ανάλυσης πάνω σε 200 περιπτώσεις σχέσεων γονέα-παιδιού, αποκάλυψε επτά βασικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι πιο αποτελεσματικοί και συναισθηματικά συντονισμένοι γονείς όταν τα παιδιά τους έχουν εκρήξεις θυμού ή συναισθηματικά ξεσπάσματα. Στόχος αυτών των φράσεων δεν είναι η τιμωρία, αλλά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και σύνδεσης.

Σύμφωνα με τη παιδοψυχολόγο, οι εκρήξεις θυμού αποτελούν σημάδι ότι το νευρικό σύστημα του παιδιού βρίσκεται υπό πίεση. Οι γονείς που διαχειρίζονται σωστά τέτοιες στιγμές αποφεύγουν την ένταση και επικεντρώνονται σε λόγια που καταπραΰνουν, επικυρώνουν και καθοδηγούν.

Αυτές είναι οι 7 «ηρεμιστικές» φράσεις

1. «Έχεις ένα έντονο συναίσθημα. Είμαι εδώ μαζί σου»

Αυτή η φράση λειτουργεί ως άγκυρα για το παιδί που νιώθει κατακλυσμένο από έντονα συναισθήματα. Αντί να αγνοήσει ή να απορρίψει το ξέσπασμά του, ο γονιός αναγνωρίζει την ένταση των συναισθημάτων και προσφέρει την παρουσία του ως στήριγμα. Αυτό μειώνει το αίσθημα της μοναξιάς και του φόβου, και επιτρέπει στο παιδί να «κατεβάσει» την ένταση, γνωρίζοντας πως δεν είναι μόνο του μέσα στο συναίσθημα.

2. «Σε πιστεύω»

Τα παιδιά συχνά νιώθουν ότι οι αντιδράσεις τους αμφισβητούνται ή υποτιμώνται. Με αυτή τη φράση, ο γονιός επικυρώνει την εμπειρία του παιδιού, επιβεβαιώνοντας ότι τα συναισθήματά του είναι πραγματικά και αληθινά. Αυτή η επικύρωση χτίζει εμπιστοσύνη και μειώνει την ανάγκη του παιδιού να «φουσκώνει» το συναίσθημά του για να γίνει αντιληπτό.

3. «Τα συναισθήματά σου έχουν νόημα»

Κάποιες φορές οι ενήλικες βλέπουν μια αντίδραση ως υπερβολική ή ασήμαντη. Όμως, για το παιδί, το συναίσθημα έχει μια εσωτερική λογική. Αναγνωρίζοντας ότι τα συναισθήματά του έχουν νόημα, βοηθάμε το παιδί να τα κατανοήσει καλύτερα, χωρίς να τα καταπιέζει ή να τα νιώθει ενοχικά. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί μαθαίνει να επεξεργάζεται τα συναισθήματα πιο υγιεινά.

4. «Δεν είμαι θυμωμένος μαζί σου. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω»

Οι γονείς συχνά απαντούν σε ξεσπάσματα με θυμό, κάτι που συχνά αυξάνει την ένταση και την άμυνα του παιδιού. Αντίθετα, με την έκφραση αυτή, ο γονιός διαχωρίζει τη συμπεριφορά από το παιδί και δείχνει ότι είναι συμμάχος, όχι εχθρός. Αυτό επιτρέπει στο παιδί να αισθανθεί ασφάλεια και να ανοιχτεί για να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται.

5. «Δεν πειράζει να αισθάνεσαι θυμωμένος. Δεν θα σε αφήσω να κάνεις κακό»

Είναι σημαντικό να επιτρέπουμε στα παιδιά να νιώθουν όλα τα συναισθήματά τους, συμπεριλαμβανομένου και του θυμού, χωρίς ντροπή ή ενοχές. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να θέτουμε σαφή όρια ώστε να προστατεύουμε το παιδί και τους γύρω του. Με αυτή τη φράση, ο γονιός στέλνει το μήνυμα ότι τα συναισθήματα είναι αποδεκτά, αλλά οι πράξεις που βλάπτουν απαγορεύονται.

6. «Με την ησυχία σου. Δεν πάω πουθενά»

Πολλές φορές τα ξεσπάσματα πυροδοτούνται από το άγχος εγκατάλειψης ή από φόβους ασφάλειας. Με αυτή την απλή αλλά ισχυρή φράση, ο γονιός καθησυχάζει το παιδί ότι παραμένει δίπλα του, χωρίς πίεση ή βιασύνη. Δημιουργεί έναν χώρο όπου το παιδί μπορεί να ηρεμήσει με τον δικό του ρυθμό, χωρίς να νιώθει ότι πρέπει να αλλάξει ή να κρύψει τα συναισθήματά του γρήγορα.

7. «Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί»

Η πιο σημαντική ανάγκη κάθε παιδιού στις δύσκολες στιγμές είναι να νιώσει ότι δεν είναι μόνο του και ότι η αγάπη και η υποστήριξη είναι αμετάβλητες. Αυτή η φράση επικοινωνεί αυτή την ασφάλεια και αφοσίωση. Διδάσκει επίσης την ανθεκτικότητα, αφού το παιδί καταλαβαίνει ότι με υποστήριξη μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

Όπως τονίζει η ειδικός, αυτές οι φράσεις δεν σταματούν πάντα άμεσα ένα ξέσπασμα, αλλά χτίζουν μακροπρόθεσμα μια βαθιά αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Το κλειδί είναι η μετάβαση από τον έλεγχο στη σύνδεση — η αναγνώριση ότι τα συναισθήματα του παιδιού δεν είναι εμπόδιο, αλλά ευκαιρία για ενδυνάμωση της σχέσης.

Η προσέγγιση αυτή βοηθά τα παιδιά να μάθουν ότι η αγάπη δεν εξαρτάται από την «τέλεια» συμπεριφορά και ότι η συναισθηματική τους έκφραση είναι ασφαλής και αποδεκτή.