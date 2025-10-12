5 μικρές αλλαγές που χρειάζεται να κάνεις για ένα πιο παραγωγικό φθινόπωρο, σύμφωνα με ειδικούς

Η Άννα Ντιρμόν Κόρνικ, time management coach, εξηγεί πώς ακριβώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια παραγωγική και ικανοποιητική ρουτίνα το φθινόπωρο

Xαλαρές στιγμές στην παραλία, κρασί στο μπαλκόνι με φίλους. Ναι, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για πολλούς (δικαίως) και η πιο κατάλληλη για να απολαύσουμε λίγη ηρεμία. Είναι πάντα ωραίο όσο κρατά, αλλά η αρχή του φθινοπώρου μας υπενθυμίζει κάπως «σκληρά» πως ήρθε η ώρα να αφήσουμε τις διακοπές και να επιστρέψουμε για τα καλά στη ρουτίνα μας, ενώ μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του χρόνου. Συνήθως, το φθινόπωρο μας πιάνει και μια μικρή θλίψη. Τα πράγματα θα αλλάξουν, πλέον, όμως.

Η Άννα Ντιρμόν Κόρνικ, time management coach, μίλησε στο Everygirl για πώς ακριβώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια παραγωγική και ικανοποιητική ρουτίνα το φθινόπωρο. Ακολουθούν οι καλύτερες συμβουλές της.

Ξεκίνα το φθινόπωρο με νέα προοπτική στη ρουτίνα σου

Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιο απαιτητικής περιόδου σε πολλούς κλάδους. Με μόλις τέσσερις μήνες να απομένουν για το τέλος της χρονιάς, η πίεση για να ολοκληρώσουμε τις καθημερινές υποχρεώσεις και τους ετήσιους στόχους μεγαλώνει. «Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό για την επιστροφή στην εργασία το φθινόπωρο είναι ο Νόμος του Πάρκινσον, που λέει πως η δουλειά επεκτείνεται ώστε να καλύψει όλο τον διαθέσιμο χρόνο», εξηγεί η Κόρνικ. Καθώς μπαίνουμε σε μια πολυάσχολη περίοδο, συχνά νιώθουμε άγχος και κόπωση.

Η συμβουλή της: «Μπες στη φθινοπωρινή περίοδο με μια φρέσκια ματιά στη ρουτίνα σου. Αυτό που δούλεψε καλά την άνοιξη και το καλοκαίρι μπορεί να μην είναι το ιδανικό τώρα».

Προσάρμοσέ το πρόγραμμά σου στην αλλαγή της ώρας

Η αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο είναι δύσκολη για πολλούς. Μια εύκολη συμβουλή για να αντιμετωπίσεις το άγχος είναι να δεις αυτή την αλλαγή θετικά. «Το fall back είναι καλή στιγμή για να πάς για ύπνο πιο νωρίς, καθώς αλλάζει το φως», λέει η Κόρνικ. «Άσε το φυσικό φως να μπει στα παράθυρα το πρωί». Σκέψου πώς θα προσαρμόσεις τις προσωπικές και επαγγελματικές σου συνήθειες. Είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους, αλλά πρέπει να βρεις τι μπορείς να κάνεις για να διευκολύνεις τον εαυτό σου.

Οργάνωσε την εργάσιμη μέρα σου με βάση τον χρονότυπό σου

Αν ψάξεις την έννοια «chronotype», θα δεις ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του βιολογικό ρολόι και ξεχωριστά μοτίβα ύπνου-ξύπνιου. Η γνώση του χρονοτύπου σου, ειδικά το φθινόπωρο που αυξάνεται η πίεση, μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι. «Γνωρίζοντας ποιος χρονότυπος είσαι, μπορείς να αποφασίσεις πώς θα κατανείμεις τον χρόνο σου μέσα στη μέρα», λέει η Κόρνικ. Μπορεί να είσαι πρωινός τύπος, νυχτόβιος ή κάτι ενδιάμεσο.

Κατανόησε τι χρειάζεσαι και τι θέλεις στη ρουτίνα σου

Το φθινόπωρο είναι καλή στιγμή για αλλαγές. Πριν κάνεις βιαστικές κινήσεις, η Κόρνικ προτείνει να ξεκαθαρίσεις τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου, και μετά να οργανώσεις το πρόγραμμα σου αντίστροφα.

Κάνε στον εαυτό σου αυτές τις ερωτήσεις:

• Τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω κάθε πρωί; (π.χ. να πιω καφέ, να ετοιμαστώ για δουλειά, να ετοιμάσω τα παιδιά για σχολείο)

• Τι θα ήθελα να κάνω κάθε πρωί; (π.χ. διάβασμα, διαλογισμό, ελαφριά γυμναστική)

Μόλις φτιάξεις τη λίστα με τα απαραίτητα και τα επιθυμητά, υπολόγισε πότε πρέπει να ξυπνάς ώστε να προλάβεις όλα αυτά πριν ξεκινήσει η δουλειά. Ρίξε και μια ματιά σε όσα μπορείς να κόψεις ή να μεταφέρεις σε άλλη ώρα της μέρας.

Θέσε στόχους για το τέταρτο τρίμηνο και δοκίμασε τον τριμηνιαίο προγραμματισμό

Συνήθως σκεφτόμαστε τον χρόνο σε επίπεδο 12μηνου και βάζουμε ετήσιους στόχους, ειδικά στη δουλειά. Ωστόσο, η Κόρνικ επισημαίνει: «Είναι εύκολο να χάνουμε τον στόχο όταν σκεφτόμαστε τη χρονιά στο σύνολό της, καθώς η προσοχή μας διασπάται μέσα στις εναλλαγές της χρονιάς». Για να το αντιμετωπίσεις αυτό, δοκίμασε να σπάσεις τη χρονιά σε τρίμηνα. «Ο τριμηνιαίος προγραμματισμός βοηθά στο να κάνεις reset και να προσαρμόζεις τις ρουτίνες σου με τις αλλαγές των εποχών», λέει η Κόρνικ. Βάλε σαφείς στόχους για κάθε τρίμηνο και οργάνωσε τη δουλειά σου ανάλογα. Για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει να κάνω εναλλάξ κάθε Παρασκευή αφιερωμένη στην απομόνωση από meetings για να μπορώ να κάνω βαθιά και συγκεντρωμένη δουλειά στα projects μου.

