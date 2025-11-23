Η εκπληκτική δεξιότητα που μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα μελέτη

Γιατί, ποιος δεν θέλει έναν εγκέφαλο σε εγρήγορση;

Νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί άνθρωποι υποψιάζονταν εδώ και χρόνια: Η ικανότητα να μιλάει κάποιος ή να μαθαίνει περισσότερες από μία γλώσσες δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό πλεονέκτημα, αλλά ένας ισχυρός παράγοντας που επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση του εγκεφάλου.

Αν σκεφτόσουν, δηλαδή, να φρεσκάρεις τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή να ξεκινήσεις Ιταλικά ή όποια άλλη γλώσσα, τώρα είναι η στιγμή. Ναι, μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Aging, διαπίστωσε ότι η διγλωσσία ή η πολυγλωσσία μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά τη γήρανση του εγκεφάλου.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης, υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση ή η χρήση περισσότερων της μίας γλώσσας μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση του ρυθμού γήρανσης του εγκεφάλου. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άτομα που μιλούν πολλαπλές γλώσσες εμφανίζουν σημάδια βραδύτερης βιολογικής γήρανσης σε σύγκριση με εκείνα που μιλούν μόνο μία, ενώ η συστηματική χρήση διαφορετικών γλωσσών ενδυναμώνει τα εγκεφαλικά συστήματα που ελέγχουν τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη γνωστική ευελιξία, διατηρώντας το μυαλό πιο κοφτερό για μεγαλύτερο διάστημα.

Πώς έγινε η μελέτη

Η ομάδα της έρευνας, με επικεφαλής τη Δρ. Ludovica Amoruso, ανέλυσε δεδομένα από ένα τεράστιο δείγμα: 86.149 άτομα ηλικίας 51 έως 90 ετών από 27 ευρωπαϊκές χώρες. Στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα υγείας, τρόπου ζωής και κοινωνικής πληροφορίας για να αναπτυχθεί η λεγόμενη «biobehavioral age gap» (Βιοσυμπεριφορική Διαφορά Ηλικίας), ή «BAG», για να εκτιμήσει πόσο «γέρο» φαίνεται το σώμα και η συμπεριφορά ενός ατόμου σε σχέση με την χρονολογική του ηλικία.

Ένα αρνητικό σκορ BAG έδειχνε ότι το άτομο γηράσκει αργά.

Ένα θετικό σκορ BAG έδειχνε ότι γηράσκει γρηγορότερα από την πραγματική του ηλικία.

Οι ερευνητές συνέκριναν άτομα από δίγλωσσες κοινότητες με άτομα από μονόγλωσσες και βρήκαν μια σημαντική διαφορά στα δεδομένα. Τα άτομα από μονόγλωσσες κοινότητες είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν επιταχυνόμενη γήρανση. Αντίθετα, τα άτομα που μιλούσαν τουλάχιστον μία επιπλέον γλώσσα είχαν περίπου τη μισή πιθανότητα εμφάνισης επιταχυνόμενης γήρανσης.

«Κάθε πρόσθετη γλώσσα παρείχε μετρήσιμη προστασία», δήλωσε ο Agustin Ibanez, συν-συγγραφέας της μελέτης και νευροεπιστήμονας στο Trinity College Dublin. «Είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η καθημερινή πνευματική δραστηριότητα, όπως η χρήση πολλαπλών γλωσσών, μπορεί να επηρεάσει τον βιολογικό ρυθμό της γήρανσης». Προηγούμενες μελέτες είχαν συνδέσει τη διγλωσσία με βραδύτερη γήρανση, αλλά χρησιμοποιούσαν μικρότερα δείγματα. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού που αναλύθηκε, αυτή η νέα μελέτη παρέχει μια ισχυρότερη συσχέτιση για το πώς η πολυγλωσσία στις κοινότητες προωθεί την αργή γήρανση και τη συνολική υγεία. «Το να μιλάς αρκετές γλώσσες ασκεί συνεχώς πολλαπλά συστήματα», είπε ο Ibanez. «Σε αναγκάζει να διαχειρίζεσαι την προσοχή, να αναστέλλεις παρεμβολές και να εναλλάσσεσαι μεταξύ γλωσσικών κανόνων, όλα αυτά ενισχύουν τα δίκτυα που τείνουν να εξασθενούν με την ηλικία».

