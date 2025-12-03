Πώς να ξεπεράσεις το άγχος των γιορτών: 4 αποτελεσματικοί τρόποι

Αν η αναμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε γεμίζει αρνητικά συναισθήματα, οι ειδικοί προτείνουν τρόπους, για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά.

Η περίοδος των γιορτών δεν είναι για όλους η πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Τα αμέτρητα λαμπιόνα, τα στολισμένα δέντρα, τα λαχταριστά γλυκά και οι γιορτινές μελωδίες, δεν μπορούν, τελικά, να προσφέρουν τη χαρά σε όλους. Έρευνες επιβεβαιώνουν πως μέσα σε αυτή τη γεμάτη λάμψη και μαγεία περίοδο, υπάρχουν άνθρωποι που αγχώνονται υπερβολικά, νιώθουν πίεση, θλίψη ή απέχθεια για τις γιορτές. Τα χρώματα από τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν δεν είναι αρκετά, για να αλλάξουν τη διάθεσή τους, την ίδια στιγμή που «γκρίζες» σκέψεις κυριαρχούν το μυαλό τους.

Οι οικονομικές δυσκολίες, οι ακριβές τιμές, η εξωτερική πίεση του να είσαι χαρούμενος, η σκληρή υπενθύμιση ότι αγαπημένα πρόσωπα δεν θα βρίσκονται αυτή τη χρονιά στο οικογενειακό τραπέζι, οι κοινωνικές επιταγές, αλλά και οι υποχρεώσεις, είναι μόλις κάποιοι από τους λόγους που ορισμένοι άνθρωποι παλεύουν με το άγχος τους την περίοδο των Χριστουγέννων. Κι ενώ είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθουν έτσι, οι ψυχολόγοι τονίζουν πως υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσουμε, αλλάζοντας οπτική γωνία. Σε αυτή τη φάση, το σημαντικότερο είναι να φροντίσουμε την ψυχική υγεία μας, εστιάζοντας σε όλα εκείνα που μας γεμίζουν με χαρά.

Πώς να ξεπεράσεις το άγχος πριν από τα Χριστούγεννα

#1 Μην έχεις άπιαστες προσδοκίες

Μπορεί στις ταινίες όλα να μοιάζουν τέλεια την περίοδο των γιορτών, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όσο ιδανικά και να φαίνονται τα πράγματα σε μια rom - com, η κανονική ζωή δεν περιορίζεται σε ένα σενάριο - και αυτό είναι και το μυστικό της. Πάψε, λοιπόν, να σκέφτεσαι βάζοντας επίθετα στον υπερθετικό βαθμό και στρέψε το βλέμμα σου στις απλές, αλλά γεμάτες ομορφιά στιγμές της καθημερινότητας. Η μαγεία των Χριστουγέννων υπάρχει και εκεί.

#2 Συνέχισε τη ρουτίνα σου (ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής)

Ακόμη και αν η περίοδος των γιορτών φέρνει ανατροπές στο πρόγραμμα, είναι σημαντικό να μη χάσεις εντελώς τις συνήθειες που σε στηρίζουν. Η ρουτίνα είναι ο προσωπικός σταθερός άξονας, αυτό που σε βοηθά να νιώθεις ασφάλεια, όταν όλα γύρω σου αλλάζουν. Κράτησε, λοιπόν, ό,τι μπορείς: τον τρόπο που ξεκινάς το πρωινό σου, λίγα λεπτά χαλαρής κίνησης, το πρόγραμμα του ύπνου σου ή μια μικρή στιγμή για εσένα. Αυτές οι μικρές σταθερές μειώνουν το άγχος, σε γειώνουν και σε βοηθούν να μη χαθείς μέσα στη γενικότερη αναστάτωση των ημερών.

#3 Εστίασε την προσοχή σου σε όλα τα θετικά που συμβαίνουν γύρω σου

Όταν το άγχος μεγαλώνει, ο νους έχει την τάση να κολλάει στα αρνητικά και να τα κάνει να μοιάζουν μεγαλύτερα απ’ ό,τι πραγματικά είναι. Γι' αυτό, χρειάζεται μια συνειδητή μετατόπιση της προσοχής σου προς όσα θετικά υπάρχουν – ακόμη κι αν φαίνονται μικρά. Μπορεί να είναι μια τρυφερή στιγμή με κάποιον δικό σου, ένα αστείο που σου φτιάχνει τη διάθεση, ένα γλυκό που σου θυμίζει παιδικά Χριστούγεννα ή μια όμορφη εικόνα στον δρόμο. Οι θετικές στιγμές υπάρχουν, αρκεί να τους δώσεις χώρο. Αυτή η αλλαγή οπτικής μειώνει την ένταση και κάνει την καθημερινότητα πιο φωτεινή.

#4 Βοήθησε όσους το χρειάζονται

Η προσφορά έχει μια μοναδική δύναμη να απαλύνει την ψυχική ένταση, γιατί μας στρέφει προς κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εντυπωσιακό, ακόμη και μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να αλλάξει την ημέρα τόσο τη δική σου όσο και κάποιου άλλου. Μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται, να προσφέρεις ένα φαγητό, λίγη συντροφιά, μια συζήτηση ή απλώς να διαθέσεις χρόνο για κάποιον που το χρειάζεται. Η αίσθηση ότι συνεισφέρεις σου δίνει σκοπό και δημιουργεί ζεστασιά και σύνδεση – στοιχεία που λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στο άγχος των γιορτών.