10 ατάκες των ανθρώπων που προσποιούνται ότι είναι ευτυχισμένοι, αλλά έχουν θλίψη μέσα τους

Όσο χαρούμενοι κι αν δείχνουν στους γύρω τους, η πραγματικότητα απέχει χιλιόμετρα και, πολλές φορές, δεν παραδέχονται την αλήθεια ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό.

Η εποχή μας, αν κάτι μας έχει «διδάξει» - και όχι δεν είναι ευχάριστο - είναι να κρυβόμαστε πίσω από οθόνες, φίλτρα και μακιγιάζ. Χανόμαστε μέσα στο χάος του πλήθους, πιέζουμε τον εαυτό μας να φανεί αντάξιος των προσδοκιών των άλλων, παλεύουμε με τις προκλήσεις και, στο τέλος της ημέρας έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και τι θέλουμε από τη ζωή μας. Ζούμε σε μια περίοδο, που το «φαίνεσθαι» θεωρείται σημαντικότερο από το «είναι», γεγονός που σε «αναγκάζει» να κρύψεις τις «ατέλειες» και να προσποιηθείς πως όλα μέσα και γύρω σου είναι υπέροχα.

Η ψυχολογία υποστηρίζει, πως η ανάγκη για αποδοχή μας παρακινεί να κρύψουμε πλευρές της προσωπικότητάς μας, να απαρνηθούμε στοιχεία του χαρακτήρα μας ή να έρθουμε πιο κοντά στη μάζα, στο σύνολο. Η εσωτερικευμένη πίεση, ωστόσο, και η ασταμάτητη προσπάθεια να χωρέσουμε σε κουτάκια, δεν μας επιτρέπουν να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε τον χώρο που του αξίζει. Η γνώμη των άλλων υπερτερεί της δικής μας και γι’ αυτό μοναδικοί υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι.

Unsplash

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων έχει την τάση να προσποιείται πως είναι καλά, να χαμογελά, ενώ μέσα του είναι θλιμμένος και να γιορτάζει, ενώ θα προτιμούσε να βυθιστεί στον καναπέ του. Τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιεί κάποια από τις παρακάτω φράσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν πως ο πραγματικός κόσμος του είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που θέλει να δείχνει.

10 φράσεις που λένε συχνά όσοι κρύβουν τη δυστυχία τους