Έξι τρόποι για να «κατακτήσεις» την ευτυχία το 2026, σύμφωνα με επιστήμονες

Από τη φιλία και τον εθελοντισμό έως το «μην κάνετε τίποτα», η επιστήμη δίνει πρακτικές κατευθύνσεις με προορισμό την ευτυχία που διαρκεί.

Η ευτυχία συχνά παρουσιάζεται ως έμφυτο χάρισμα: κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν να τη διαθέτουν εκ γενετής, ενώ άλλοι παλεύουν διαρκώς να την κατακτήσουν. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα ξεκαθαρίζει πως η ευτυχία δεν είναι απλώς θέμα τύχης ή χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσμα καθημερινών συνηθειών και επιλογών. Και το καλύτερο; Πολλές από αυτές είναι στο χέρι μας.

Ακολουθούν έξι τρόποι για να κάνεις το 2026 μια χρονιά γεμάτη με ψυχική ευεξία

Η δύναμη της φιλίας

Καθώς μεγαλώνουμε, οι κοινωνικοί μας κύκλοι συχνά μικραίνουν. Οι έρευνες, ωστόσο, δείχνουν ότι η διατήρηση αλλά και η δημιουργία νέων φιλικών σχέσεων παραμένει ζωτικής σημασίας για την ευτυχία, ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία. Σε αντίθεση με τους οικογενειακούς δεσμούς, οι φιλίες είναι λιγότερο φορτισμένες με υποχρεώσεις, γεγονός που τις καθιστά συχνά πιο ανάλαφρες και ευχάριστες. Μάλιστα, οι μελέτες δείχνουν ότι οι φιλίες συμβάλλουν όχι μόνο στην ψυχική ευεξία, αλλά και στη γνωστική λειτουργία και τη σωματική υγεία, λειτουργώντας προστατευτικά απέναντι στη μοναξιά και τη φθορά του χρόνου.

Η «συμφωνία» της χαράς

Ενώ η συμπόνια —η ικανότητα να μοιραζόμαστε τον πόνο των άλλων— θεωρείται βασικό στοιχείο των σχέσεων, η επιστήμη δίνει πλέον έμφαση και σε μια λιγότερο γνωστή έννοια: τη «συμφωνία», δηλαδή τη χαρά για τη χαρά του άλλου. Το να δείχνουμε ειλικρινή ενθουσιασμό για τα καλά νέα ενός φίλου ενισχύει τους δεσμούς και θωρακίζει τις σχέσεις μας.

Ο εθελοντισμός ως θεραπεία

Το να προσφέρουμε στους άλλους δεν είναι απλώς ηθικά ωφέλιμο — είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο εθελοντισμός μπορεί να μειώσει συμπτώματα κατάθλιψης ακόμη και την ένταση του χρόνιου πόνου. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα συστήματα υγείας εντάσσουν πλέον τον εθελοντισμό στην «κοινωνική συνταγογράφηση», ως ουσιαστική παρέμβαση ευεξίας.

Η δύναμη της ευγνωμοσύνης

Το να γράφουμε μια λίστα με τρία καλά πράγματα που μας συνέβησαν —ακόμη και τα πιο μικρά— αποτελεί μια από τις πιο καλά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη θετική ψυχολογία. Η πρακτική αυτή βοηθά τον εγκέφαλο να εστιάζει στο θετικό, βελτιώνοντας σταδιακά τη διάθεση και τη συνολική αίσθηση ικανοποίησης.

Η προσδοκία της χαράς

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η προσμονή μιας ευχάριστης εμπειρίας μπορεί να είναι σχεδόν εξίσου ευεργετική με την ίδια την εμπειρία. Η τακτική αναμονή για κάτι ευχάριστο φαίνεται να ενισχύει την αισιοδοξία. Από ένα ταξίδι μέχρι μια έξοδο με φίλους, η ανυπομονησία για κάτι ευχάριστο λειτουργεί ευεργετικά.

Και τέλος… μην προσπαθείτε τόσο

Παραδόξως, η υπερβολική ενασχόληση με την αναζήτηση της ευτυχίας μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Έρευνες δείχνουν ότι η εμμονή με το «να είμαστε ευτυχισμένοι» αυξάνει την απογοήτευση και τη μοναξιά. Η ψυχολόγος Ίρις Μάους προτείνει μια πιο στωική προσέγγιση: αποδοχή των σκαμπανεβασμάτων της ζωής, χωρίς υπερβολικές προσδοκίες.