Ψυχολόγος του Harvard αποκαλύπτει: 8 φράσεις που χρησιμοποιούν καθημερινά τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια

Ναι, υπάρχουν φράσεις που μπορούν να σώσουν τη σχέση σου

Η διατήρηση μιας υγιούς και ευτυχισμένης σχέσης δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά καθημερινής προσπάθειας και σωστής επικοινωνίας. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτό, λογικά. Συχνά, ωστόσο πιστεύουμε ότι τα «τέλεια» ζευγάρια δεν μαλώνουν ποτέ. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: Τα πιο επιτυχημένα και ευτυχισμένα ζευγάρια δεν αποφεύγουν τη σύγκρουση, αλλά ξέρουν πώς να την διαχειρίζονται με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Η Dr. Cortney Warren, ψυχολόγος εκπαιδευμένη στο Harvard με εξειδίκευση στις σχέσεις, υποστηρίζει ότι ο τρόπος που μιλάς στον σύντροφό σου στις καθημερινές στιγμές, και όχι μόνο στις μεγάλες κρίσεις και στους τσακωμούς, καθορίζει τη διάρκεια του της σχέσης σας. Γιατί, η επιτυχία μιας σχέσης δεν κρίνεται από την απουσία συγκρούσεων, αλλά από τον τρόπο που επικοινωνούμε μέσα σε αυτές.

Μετά από χρόνια ερευνών και κλινικής εμπειρίας με χιλιάδες ζευγάρια, η Dr. Warren παρατήρησε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας λειτουργεί ως ο «συνεκτικός ιστός» της σχέσης. Δεν χρειάζονται μεγαλοστομίες ή ακριβές κινήσεις εντυπωσιασμού. Η πραγματική οικειότητα χτίζεται με μικρές, καθημερινές λεκτικές γέφυρες.

Αν χρησιμοποιείς αυτές τις 8 φράσεις, τότε η σχέση σου είναι υγιής

«Εκτιμώ την προσπάθειά σου»

Είναι εύκολο να εστιάζεις σε όσα σε ενοχλούν στον σύντροφό σου και να τα επισημαίνεις με κάθε ευκαιρία. Ωστόσο, τα ευτυχισμένα ζευγάρια δίνουν έμφαση στα θετικά. Η αναγνώριση της προσπάθειας κάνει τον άλλον να νιώθει ότι τον υπολογίζεις. Εναλλακτικά, μπορείς να πεις: «Εκτιμώ το πόσο σκληρά δουλεύεις για την οικογένειά μας και εμάς» ή «σε ευχαριστώ που...., με βοήθησες πολύ σήμερα».

«Μου αρέσεις»

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «σ’ αγαπώ» και το «μου αρέσεις». Το πρώτο είναι ένα βαθύ συναίσθημα στοργής, αλλά το δεύτερο αφορά την αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου. Το να λες στον σύντροφό σου ότι σου αρέσει ο χαρακτήρας του, τον κάνει να νιώθει μοναδικός. Εναλλακτικά, μπορείς να πεις: «Μου αρέσει το πάθος που έχεις για τη γυμναστική» ή «μου αρέσει το πόσο αφοσιωμένος είσαι στα χόμπι σου».

«Βοήθησέ με να το καταλάβω αυτό καλύτερα»

Όλοι κουβαλάμε διαφορετικά βιώματα και αξίες. Αν ο σύντροφός σου αντιδράσει με τρόπο που δεν κατανοείς, μη γίνεις επιθετικός. Ζήτησέ του να σου εξηγήσει την οπτική του.

«Συγγνώμη»

Σε κάθε σύγκρουση, και οι δύο σύντροφοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Η ικανότητά σου να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα δικά σου λάθη και να ζητάς ειλικρινή συγγνώμη είναι το «κλειδί» για να επουλωθούν οι πληγές. Αλλιώς μπορείς να πεις: «Λυπάμαι που δεν εξέφρασα τα παράπονά μου με σεβασμό» ή «Συγγνώμη που ξέσπασα πάνω σου».

«Σε συγχωρώ. Μπορείς να με συγχωρέσεις κι εσύ;»

Η συγχώρεση απαιτεί ευαλωτότητα. Σημαίνει ότι αφήνεις πίσω σου τον πόνο για να προχωρήσετε μαζί. Μελέτες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που εξασκούν τη συγχώρεση έχουν πιο ικανοποιητικές σχέσεις.

«Είμαι δεσμευμένος/η σε εσένα»

Η σχέση είναι επιλογή. Το να υπενθυμίζεις στον σύντροφό σου ότι επιλέγεις να είσαι εκεί, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Εναλλακτικά: «Είμαι εδώ και θέλω να το παλέψουμε. Είμαστε ομάδα».

«Ας διασκεδάσουμε λίγο!»

Το χιούμορ είναι το καλύτερο «φάρμακο» για την ένταση. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια ξέρουν πότε να σταματήσουν τη σοβαρή συζήτηση για να κάνουν ένα αστείο ή να γελάσουν μαζί, αποφορτίζοντας το κλίμα. Εναλλακτικά, πες: «Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τα δύσκολα θέματα και ας δούμε μια κωμωδία».

«Σ’ αγαπώ»

Απλό, αλλά απαραίτητο. Η λεκτική έκφραση της αγάπης κρατά τη σπίθα ζωντανή. Όταν το λες, όμως, φρόντισε να το εννοείς πραγματικά.

Συμπέρασμα; Η επικοινωνία είναι δεξιότητα που καλλιεργείται. Ξεκίνα να εντάσσεις αυτές τις φράσεις στο λεξιλόγιό σου και θα δεις τη δυναμική της σχέσης σου να αλλάζει προς το καλύτερο.