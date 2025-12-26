Couple Goals 2025: Τα πιο hot και καλοντυμένα διάσημα ζευγάρια αυτής της χρονιάς

Αυτά τα διάσημα ζευγάρια παρέδωσαν μαθήματα μόδας το 2025

Το 2025 φεύγει και, αν κάτι μας έμεινε αξέχαστο από το φετινό scrolling, είναι ότι ο έρωτας περνάει (και) από την ντουλάπα. Φέτος, τα πιο hot ζευγάρια της showbiz δεν περιορίστηκαν στο να είναι απλά stylish, αλλά αποφάσισαν να μετατρέψουν κάθε τους εμφάνιση σε ένα ολοκληρωμένο fashion statement. Από τα «κρυφά» ραντεβού της Ζόι Κράβιτζ με τον Χάρι Στάιλς μέχρι τις επίσημες εμφανίσεις που «έριξαν» τα social media, το trend του «couple dressing» πήγε σε άλλο επίπεδο.

Είτε μιλάμε για απόλυτο συντονισμό χρωμάτων (matching energy), είτε για το λεγόμενο «swag gap» όπου ο ένας εμφανίζεται με επίσημο ένδυμα και ο άλλος με φόρμες (ναι, Μπίμπερ, για εσάς λέμε), αυτά τα ζευγάρια απέδειξαν ότι το να είσαι stylish είναι πιο fun όταν έχεις το «partner in crime» σου δίπλα σου.

Πάμε να δούμε ποιοι «νίκησαν» το παιχνίδι του στιλ για το 2025 και μας έδωσαν το απόλυτο inspo για τις δικές μας εξόδους;

Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ

Getty images

Το απόλυτο power couple που δεν ξέραμε ότι είχαμε ανάγκη. Η Κάιλι και ο Τιμοτέ φέτος ήταν παντού και πάντα σετάκι. Τους είδαμε με matchy πορτοκαλί Chrome Hearts looks, αλλά και με βελούδινα outfits που φώναζαν «είμαστε οι πρωταγωνιστές». Ακόμα και στις κερκίδες των Knicks, το flannel-and-denim look τους ήταν ο ορισμός του effortless cool.

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ

Getty images

Αν ψάχνεις έμπνευση για το τι να φορέσεις στις επόμενες διακοπές σου, δες την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ. Κατά τη διάρκεια του Radical Optimism tour, το ζευγάρι παρέδωσε μαθήματα beach day αισθητικής. Χαλαρά, αέρινα και σικ, το απόλυτο vibe για το καλοκαίρι στην Ευρώπη.

Ριάνα και A$AP Rocky

Getty images

Δεν χρειάζονται συστάσεις εδώ. Η Ριάνα και ο A$AP Rocky είναι σε δική τους κατηγορία. Είτε στο Met Gala είτε στις Κάννες, οι δυο τους κάνουν το avant-garde να φαίνεται εύκολο. Όπως είπε και η ίδια η Ριάνα, το στυλ τους είναι «το σίδερο που ακονίζει το σίδερο». High fashion στα καλύτερά του!

Ολίβια Ροντρίγκο και Λούις Πάρτριτζ

Getty images

Τι συμβαίνει όταν μια pop star συναντά έναν Βρετανό ηθοποιό; Το απόλυτο fashion inspo για εμάς. Από τα preppy looks στο Wimbledon μέχρι τα κομψά βραδινά outfits, η Ολίβια και ο Λούις είναι το πιο γλυκό και στυλάτο ζευγάρι της νέας γενιάς.

Μπέλα Χαντίντ και Αντάν Μπανουέλος

Getty images

Η Μπέλα Χαντίντ άφησε για λίγο τα runways και μετακόμισε στο Τέξας, φέρνοντας το Cowboy Core στο 2025. Μαζί με τον Αντάν, μας έδειξαν πώς να φοράς καπέλο και μπότες και να δείχνεις σαν να βγήκες από εξώφυλλο. Το δυτικό στυλ στα καλύτερά του!

Αλεξάνδρα Σαιν-Με και Σαρλ Λεκλέρ

Getty images

Εδώ, μιλάμε για quiet elegance. Ο Σαρλ μπορεί να φοράει τη στολή της Ferrari τις περισσότερες ώρες, αλλά όταν βγαίνει με την Αλεξάνδρα, το αποτέλεσμα είναι fire. Συνδυάζουν την κλασική κομψότητα με ένα νεανικό twist, κάνοντας το trackside style να φαίνεται πιο cool από ποτέ.

Σελίνα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο

Getty Images @NBC

Φέτος όχι μόνο παντρεύτηκαν, αλλά απέδειξαν ότι τα αντίθετα έλκονται (και στο ντύσιμο). Η Σελίνα με leather chic vibes και ο Μπένι με τα πολύχρωμα, denim outfits του, δημιούργησαν ένα μοναδικό στυλ που δείχνει ότι το να είσαι ο εαυτός σου είναι το καλύτερο αξεσουάρ.

Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ

Getty Images / Aeon

Κανένα ζευγάρι δεν κάνει το date night καλύτερα. Η Τζίτζι βάζει το glam, ο Μπράντλεϊ το sporty touch, και με κάποιο τρόπο οι χρωματικές τους παλέτες δένουν τέλεια. Είναι το λεγόμενο «swag gap» που απλά λειτουργεί.

Χέιλι και Τζάστιν Μπίμπερ

Getty Images @Gotham

Το ζευγάρι που μισούμε να λατρεύουμε ή λατρεύουμε να μισούμε. Οι Μπίμπερ είναι οι βασιλιάδες του uncoordinated στυλ. Η Χέιλι πάντα on-point και chic, ο Τζάστιν σταθερά με τα oversized και χαλαρά του vibes. Παρόλο που δείχνουν να πηγαίνουν σε διαφορετικά events, η ενέργειά τους τους κάνει ένα από τα πιο επιδραστικά ζευγάρια στον κόσμο.